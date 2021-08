Blackview BL5000 5G è il primo rugged del brand con Dimensity 700

Dopo il primo modello con Dimensity 800, ora la compagnia cinese ha annunciato un nuovo rugged phone, questa volta mosso dal Dimensity 700: si tratta di Blackview BL5000 5G, soluzione robusta e che strizza l'occhio al gaming grazie ad una serie di caratteristiche. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità.

Blackview BL5000 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design, Blackview BL5000 5G presenta un corpo solido ma anziché puntare ad un look da rugged phone tende verso gli smartphone da gaming con una scocca che ricorda i modelli della serie Black Shark 3 (anche grazie al particolare layout della fotocamera). Il display è un'unità IPS da 6.36″ con punch hole per la selfie camera da 16 MP e risoluzione Full HD+ (2300 x 1080 pixel).

Sul retro trova spazio anche un logo LED RGB, ennesimo segnale dello spirito da gaming del dispositivo.

Scheda tecnica

Il cuore del rugged phone da gioco è il Dimensity 700 di MediaTek, soluzione 5G supportata da 8 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 2.2. L'autonomia è affidata ad una batteria da 5.280 mAh con ricarica rapida da 30W. Lato software troviamo Android 11 (tramite UI proprietaria) mentre il comparto fotografico offre una Dual Camera da 16 + 12 MP con grandangolo da 125°.

Ciliegina sulla torta, Blackview BL5000 5G adotta un sistema di raffreddamento al liquido, utile per migliorare le temperature durante le fasi di gioco prolungate.

Blackview BL5000 5G: prezzo, disponibilità ed offerte

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, Blackview BL5000 5G è attualmente in offerta lancio a 252€: si tratta di una promo valida solo su un numero limitato di unità, quindi se siete interessati conviene dare un'occhiata alla pagina del prodotto tramite il link qui sotto. Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu