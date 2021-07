Baseus Blade 100W è il power bank dell’estate perfetto per il vostro PC

Con le vacanze ormai alle porte, fare la borsa “tecnologica” è sempre problematico, soprattutto se i caricabatterie sono tanti. Per questo, un power bank di notevole potenza come il nuovo Baseus Blade 100W può tornarvi utile sia per lo smartphone, sia per i notebook e che potete acquistare già in offerta con codice sconto.

Baseus Blade 100W: tutto sul nuovo power bank per notebook

Come possiamo vedere dalla sua struttura, si tratta di un caricabatterie portatile non molto ingombrante, ma si nota che la sua capacità è abbastanza ampia. Infatti, sotto la scocca troviamo un modulo da 20.000 mAh, che quindi può ricaricare più dispositivi insieme. Come? grazie alle porte presenti sul dorso.

Infatti, tramite le 2 porte Type-C e le due porte USB Type-A, che permettono di ottenere una ricarica fino a 100W. Ovviamente, la ricarica può avvenire in simultanea, e funziona nella seguente distribuzione di potenza: Type-C+Type-c 65+30W, Type-C + USB 65+30W, USB + USB 15+15W e Type-C + Type-C + USB 45W+30W+18W. Insomma, la carica rapida non sarà affatto un problema. Inoltre, è dotato di una tecnologia che permette di controllare le temperature e ben 9 protocolli di sicurezza. Presente un piccolo LED per lo stato di carica.

Ma dove possiamo acquistare questo comodo accessorio? Il power bank per notebook Baseus Blade 100W è da subito in offerta con codice sconto su AliExpress, che lo rende da subito un prodotto molto appetibile.

