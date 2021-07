Dove comprare Redmi Note 10 5G e Note 10S in Italia

La prima metà del 2021 ci ha riservato grandi sorprese da Xiaomi: la nuova serie Note 10 è una gamma composta da mid-range con display AMOLED e caratteristiche di tutto rispetto, alzando il tiro della storica famiglia. Se volete saperne di più su Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10S, ecco dove comprare in Italia i nuovi medio gamma che puntano in alto.

Aggiornamento 30/07: nuovi ribassi per entrambi i modelli. Trovate tutti i dettagli ed i coupon dedicati direttamente a fine articolo.

Redmi Note 10 5G e Note 10S arrivano in Italia: dove comprare i nuovi Xiaomi

Dopo un periodo di attesa più o meno lungo, entrambi gli smartphone sono arrivato in Italia e sono disponibili presso i punti vendita del brand e nello shop online di Xiaomi, oltre che in vari store cinesi e non. Redmi Note 10 5G viene proposto al prezzo di listino di 229.9€ e di 249.9€, rispettivamente per la variante da 4/64 GB e quella da 4/128 GB. Passando al Note 10S abbiamo due incarnazioni: quella da 6/64 GB a 249.9€ e quella da 6/128 GB a 279.9€.

Se volete una panoramica delle specifiche, qui trovate l'articolo dedicato al debutto, con le schede tecniche di entrambi gli smartphone. E ora bando alle ciance e andiamo a scoprire dove comprare Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10S in Italia!

COVER, PELLICOLE ED ACCESSORI PER NOTE 10 5G

COVER, PELLICOLE ED ACCESSORI PER NOTE 10S

QUI TROVI TUTTE LE DIFFERENZE TRA I MODELLI DELLA SERIE NOTE 10

GShopper

eBay

Amazon

