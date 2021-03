Xiaomi avverte: “Prezzi in aumento per via della pandemia”

Era già nell'aria un aumento del prezzo degli smartphone, anche se produttori come Xiaomi e Realme cercano di fare di tutto per ottenere il contrario. La nascita di una branca come Redmi e POCO ha proprio come traguardo il proporre ai consumatori dispositivi competitivi ma a prezzi quanto più bassi possibile. Una volontà che purtroppo si scontra con la dura realtà che sono i limiti che l'industria tecnologica stia affrontando da quando è iniziata la pandemia. La stessa Qualcomm, un colosso nel mondo del chipmaking, ha messo le mani avanti, affermando che potrebbero non esserci chipset per tutti.

La carenza di chipset impatterà sul costo degli smartphone Xiaomi

A parlare di quello che sempre più sta diventando un problema da non poter trascurare è lo stesso Wang Xiang, presidente di Xiaomi. Come ci insegna la legge del mercato, il prezzo è regolato anche dalla bilancia fra domanda e offerta. Da un lato abbiamo aziende come Xiaomi, OPPO, Realme, vivo e così via, desiderose di riprendersi dal tracollo economico del 2020 producendo sempre più smartphone. Dall'altro abbiamo Qualcomm, ma anche MediaTek e ovviamente produttori fisici come TSMC, che non riescono a tenere testa a questa grande richiesta. Ne consegue che non soltanto c'è penuria di SoC, ma che produzione e vendita dovrebbero accusare un innalzamento dei prezzi.

Durante la scorsa giornata, ecco quanto affermato dal presidente Xiaomi:

“Continueremo a ottimizzare i costi dei nostri dispositivi hardware, questo è certo. Ad essere onesti, faremo del nostro meglio per offrire il miglior prezzo possibile ai consumatori. Ma a volte, potremmo dover trasferire parte dell'aumento dei costi al consumatore in diversi casi.”

È ancora presto per parlare in concreto, ma è evidente che se lo stesso Wang Xiang si è sbilanciato in questa direzione, gli aumenti potrebbero avvenire veramente. Purtroppo la situazione non è delle più rosee e la scarsità di materie prime, manodopera e componenti ha colpito vari settori. A partire da quello automobilistico, ma anche dei componenti per PC (schede grafiche in primis) e al mercato tech hardware in generale, smartphone compresi.

