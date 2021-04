OnePlus e Android 11: ecco quali modelli si aggiorneranno

OnePlus è una delle primissime aziende ad aver abbracciato il major update ad Android 11 con la pubblicazione della OxygenOS 11. Così come Xiaomi ed OPPO, anche il produttore si sta apprestando a portare l'ultimo firmware dell'OS di Google sui propri smartphone. Ma vista la confusione venutasi a creare nel cercare di capire quali smartphone e quando lo avranno, abbiamo deciso di stilare un articolo dedicato che vi aiuti a capirlo.

Ultimo aggiornamento: 2 aprile

Con l'avvento di Android 11, anche la OxygenOS 11 di OnePlus ha abbracciato la nuova gestione di notifiche e messaggi. Nella tendina è stata aggiunta la tab Conversazioni, dove vengono raggruppate le chat, separandole dalle altre notifiche. Queste chat possono anche essere visualizzate in modalità Bubble, sotto forma di finestra flottante richiudibile.





Nella schermata di blocco di Android 11 è stato finalmente introdotta da OnePlus la modalità Always-On Display. È così possibile sfruttare la tecnologia OLED, per avere informazioni anche a schermo spento ma anche per un Tema Scuro più capillare e configurabile. A livello grafico, OnePlus ha ridisegnato la propria UI per renderla più pratica nell'utilizzo ad una mano, spostando elementi verso il basso.







Dal punto di vista fotografico, OxygenOS 11 e Android 11 non apportano grandi cambiamenti su OnePlus, se non l'aggiunta della condivisione rapida dall'app Fotocamera. All'interno della Galleria, poi, è stata aggiunta la schermata Storie, nella quale vengono raggruppate le foto in base ai soggetti immortalati.





L'altro cambiamento degno di nota di Android 11 su OnePlus riguarda l'introduzione dei controlli domotici nella tendina a scomparsa tramite il tasto Power. Premendolo si ha una finestra dalla quale pilotare in maniera rapida i vari dispositivi connessi alla rete domestica.

OnePlus: quali smartphone avranno Android 11?

Dopo aver parlato di tutte le novità in arrivo, quali smartphone OnePlus riceveranno l'aggiornamento con Android 11? Qua di seguito trovate una lista che, pur non essendo una roadmap ufficiale, è stilato sulla base delle politiche di aggiornamento a cui l'azienda ci ha abituato. Vi ricordiamo che abbiamo un articolo dedicato dove trovare sia le release stabili che quelle Beta della OxygenOS 11 con Android 11.

Modello Beta Stabile OnePlus 8 – Rilasciata OnePlus 8 Pro – Rilasciata OnePlus 7T – Rilasciata OnePlus 7T Pro – Rilasciata OnePlus 7T Pro McLaren Edition – – OnePlus 7 – Rilasciata OnePlus 7 Pro – Rilasciata OnePlus 7 Pro 5G – – OnePlus 6 – – OnePlus 6T – – OnePlus 6T McLaren Edition – – OnePlus Nord – Rilasciata OnePlus Nord N10 5G – – OnePlus Nord N100 – –

