Quando approcciamo a notebook con specifiche hardware di livello più alto, spesso ci troviamo di fronte a prezzi ancora più alti. Ma c'è un portatile, il nuovo KUU X15, che con Intel Core i5 ed un design premium si distingue dagli altri notebook con tale configurazione per un prezzo molto competitivo grazie al codice sconto dell'offerta GearBest, coadiuvata dalla spedizione da Europa.

KUU X15: il portatile con Core i5 di decima in offerta con codice sconto su GearBest

Il design del nuovo notebook KUU X15 è davvero notevole, con una trama squadrata, con il logo del brand in alto a sinistra sulla back cover e soprattutto dimensioni davvero compatte che lo rendono molto sottile. Passando alle specifiche tecniche, abbiamo una GPU Intel Core i5-1035G4, insieme ad una Intel UHD Graphics 620, oltre a 16 GB di RAM DDR4L e 512 GB SSD M.2. Per il display abbiamo invece un pannello da 15.6″ IPS Full HD a 16:9, con cornici piuttosto sottili e su cui alloggia la webcam da 2 MP.

La generosa diagonale del display porta comunque ad una struttura che può alloggiare una tastiera full size retro-illuminata, ma anche ad un trackpad in cui è presente lo sblocco con impronta digitale. La batteria è invece un modulo a 45.6Wh, che garantisce un'autonomia abbastanza buona. Non mancano poi speaker stereo, Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.2. Presenti 2 porte USB 3.0, una porta USB Type-C full-featured, ingresso MicroSD, HDMI, jack da 3.5 e alimentazione AC. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10.

Trovate il nuovo portatile KUU X15 ad un prezzo molto convincente di 684.3€, grazie al Coupon dell'offerta di GearBest, a cui va aggiunta la vantaggiosa spedizione da Europa gratis.

