L'evento di marzo ha portato con sé uno dei prodotti più attesi dai Mi Fan: sì, stiamo parlando della nuova smartband della casa di Lei Jun, protagonista di tantissime indiscrezioni ed ora finalmente ufficiale per la prima volta con un display full screen. Mentre aspettiamo di mettere le mani sul wearable Mi Fit ha ricevuto l'aggiornamento alla versione 5.0.0, che introduce il supporto alla Xiaomi Mi Band 6 e ad una delle nuove funzioni in arrivo con il dispositivo.

Mi Fit 5.0.0: arriva il supporto alla Mi Band 6 e ad una delle nuove funzioni dell'indossabile

Come anticipato poco sopra, l'aggiornamento alla versione 5.0.0 di Mi Fit dà il benvenuto alla nuova Xiaomi Mi Band 6, che – ricordiamo – arriverà sul mercato italiano verso fine aprile, al prezzo di 49.99€. L'azienda non ha ancora confermato una data ma comunque ha cominciato a preparare il terreno per il debutto della smartband. Tra le novità di Mi Fit trova spazio anche il supporto al monitoraggio della qualità della respirazione durante il sonno (sia in fase REM che non). Si tratta di uno strumento utile per controllare eventuali anomalie, specialmente per quanto riguarda l'apnea notturna. Ovviamente – come visto durante l'evento di lancio – si tratta di una delle feature in arrivo con la Xiaomi Mi Band 6.

Il nuovo indossabile di Xiaomi è uno dei dispositivi più attesi della casa cinese e siamo certi che tanti di voi non vedono l'ora di mettere le mani su questo prodotto. Cosa ne pensate delle novità introdotte con Mi Band 6? Vi aspettavate qualcosa in più (come il GPS)? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

