Gravi problemi per Qualcomm, niente chip per Xiaomi e Realme

Sono mesi che se ne parla, ma il problema dei chipset inizia a farsi sempre più concreto in questa prima parte del 2021, anche per realtà come Qualcomm e partner come Xiaomi e Realme. La pandemia ha messo a dura prova l'economia mondiale, non lasciando intatta nemmeno la filiera tecnologica. In particolar modo la produzione dei chip, elemento indispensabile nella vita di tutti noi, dagli elementi più semplici, fino a quelli più complessi. E fra quest'ultimi troviamo proprio gli smartphone, con l'industria telefonica che si rivela sempre molto vorace quando si parla di fornitura di chipset.

Al mondo i chipmaker si contano sulle dita di una mano, ma la fornitura quasi totale è incarico di TSMC. Il produttore tesse le file dietro a nomi come Qualcomm e MediaTek, per i quali produce fisicamente i chipset da loro ingegnerizzati. Per quanto TSMC sia un colosso, è evidente che sia facile che si crei un collo di bottiglia che poi si ripercuote su tutta la linea produttiva. Se TSMC ha un problema, ce l'ha anche Qualcomm e in finale i produttori telefonici, come nel caso di Xiaomi e Realme. Se mi concentro su queste due non è per caso, perché è proprio da queste due aziende che è stato lanciato un monito abbastanza preoccupante.

Non ci sono più chipset: a rischio Qualcomm su Xiaomi e Realme

Lo ha affermato lo stesso CEO Lu Weibing, a capo della divisione Redmi di Xiaomi: non ci sono più chipset. Con un post su Weibo, Lu ha così dichiarato: “I chip sono finiti quest'anno, non si tratta di una carenza, ma di un'estrema carenza“. Un monito che è stato ripreso anche dalla dirigenza Realme, specificando che “i componenti primari e secondari di Qualcomm sono esauriti, inclusi chip di alimentazione e per la connettività“. Ma non finisce qui. Come fa presente una fonte interna alla catena di fornitura degli smartphone, Qualcomm ha esteso i tempi di consegna dei prodotti ad oltre 30 settimane, arrivando anche a più di 33 per alcuni componenti. Ne consegue che realtà come Huawei, OPPO, vivo e OnePlus stiano mettendo da parte quanti più chip possibili, in modo da non trovarsi impreparate.

L'industria telefonica sta danneggiando le altre

Questa strategia intacca l'industria intera, mettendo in difficoltà tutte quelle aziende, soprattutto non telefoniche, che sono solite ordinare i chipset in maniera più frammentata. In un certo senso, l'industria telefonica sta danneggiando altri settori, come quello delle automobili, che rischiano di soccombere non potendo far fronte a tale richiesta. Anche perché spesso i componenti telefonici sono più “affamati” di componenti: basti pensare che, con la stessa quantità di circuiti di alimentazione, si è passati dal poter fare 100.000 telefoni 4G a soli 20.000 telefoni 5G.

Insomma, la situazione è tesa, anche perché questa penuria di materiale elettronico andrà a scapito dei consumatori. Per la legge di mercato, se sale la domanda ma scende l'offerta salgono anche i prezzi. Proprio per questo, la presidenza Biden sta valutando di mettere dei paletti che potrebbero ostacolare proprio aziende come Xiaomi, OPPO, OnePlus e così via.

