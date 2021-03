POCO F3 5G vs POCO X3 Pro: quali sono le differenze

Dopo tante indiscrezioni e dopo essere stati stuzzicati in tutti i modi possibili dalla partner di Xiaomi, ecco che i nuovi smartphone del brand sono stati ufficializzati e si preparano a dare un bello scossone alla fascia medio-alta. Andiamo a scoprire tutte le differenze tra specifiche, prezzo e design nel nostro confronto POCO F3 5G vs POCO X3 Pro, con tutti i dettagli del caso.

POCO F3 5G vs POCO X3 Pro: tutte le differenze su design, specifiche e prezzo

Design e stile

In termini di design c'è molto poco da dire dato che le immagini parlano da sole. Frontalmente POCO F3 5G e POCO X3 Pro adottano un display da 6.67″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz: la differenza sta nel tipo di pannello, AMOLED nel primo caso e LCD nel secondo. Entrambi utilizzano un punch hole ma nel caso del maggiore, ci troviamo alle prese con un foro minuscolo (2.76 mm). Ovviamente F3 5G offre uno schermo superiore, ma si tratta di una caratteristica giustificata.

Il retro dei nuovi smartphone si differenzia parecchio. Il modello X3 Pro riprendere le linee del predecessore (qui trovate la nostra recensione), introducendo un logo più colorato e la nuova variante Metal Bronze. Per quanto riguarda invece POCO F3 5G si tratta di un rebrand di Redmi K40: abbiamo quindi un layout della fotocamera ispirato a Mi 11, con un look che ormai è diventato ben riconoscibile.

F3 5G – UFFICIALE

X3 Pro – UFFICIALE

Specifiche a confronto

POCO F3 5G POCO X3 Pro Dimensioni 163,7 x 76,4 x 7,8 mm per 196 g 165,3 x 76,8 x 9,4 mm per 215 g Display AMOLED da 6.67″

Punch hole (centrale)

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

20:9

refresh rate a 120 Hz

campionamento al tocco 360 Hz

MEMC

HDR10+

394 PPI

1300 nit

Gorilla Glass 5 LCD da 6.67″

Punch hole (centrale)

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

20:9

refresh rate a 120 Hz

campionamento al tocco 240 Hz

HDR10

Gorilla Glass 6 Impermeabilità NO NO Chipset Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm, octa-core, 3.2 GHz) Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm, octa-core, 2.96 GHz) GPU Adreno 650 Adreno 640 RAM 6/8 GB LPDDR5 6/8 GB LPDDR4X ROM 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 MicroSD NO SI Sicurezza Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Raffreddamento LiquidCool 1.0 Plus LiquidCool 1.0 Plus Fotocamera principale tripla fotocamera da 48 + 8 + 5 MP

f/1.79-2.2-2.4

Sony IMX582

PDAF

grandangolo 119°

macro 3-7 cm Quad camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP

f/1.79-2.2-2.4-2.4

Sony IMX582

PDAF

grandangolo 119°

macro 4 cm Fotocamera selfie 20 MP

f/2.45 20 MP

f/2.2 Batteria 4.520 mAh 5.1260 mAh Velocità di ricarica 33W 33W Ricarica wireless NO NO SIM Dual SIM 5G SA/NSA Dual SIM 4G Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Bluetooth BT 5.1 BT 5.0 NFC SI SI GPS GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mini Jack Cuffie NO SI Infrarossi SI SI Sistema operativo Android 11, MIUI 12 for POCO Android 11, MIUI 12 for POCO

POCO F3 5G vs POCO X3 Pro: prezzo a confronto

Dopo la solita panoramica tra le specifiche dei nuovi modelli andiamo a scoprire le differenze tra POCO F3 5G e X3 Pro per quanto riguarda il prezzo di vendita. Trovate tutti i dettagli nella tabella di seguito, che comprendere sia il prezzo di listino che l'offerta lancio.

6/128 GB 8/256 GB F3 5G 349.90€ (offerta lancio 299.90€) 399.90€ (offerta lancio 349.90€) X3 Pro 249.90€ (offerta lancio 199.90€) 299.90€ (offerta lancio 249.90€)

Entrambi i dispositivi vengono proposti in sconto per un periodo limitato di tempo (dal 26 al 29 marzo 2021 per X3 Pro, dal 30 marzo al 2/5 aprile per le due configurazioni di F3 5G). Inutile dire che si tratta di cifre spaventosamente basse e siamo certi che diventeranno ancora più golose nel corso dei prossimi mesi, quando si assesteranno intorno allo loro street price (anche con una spintarella con i coupon dei “soliti” store).

