OnePlus 7 e 7T ricevono OxygenOS 11 e Android 11: novità e download

Dopo un po' di attesa, finalmente è partito l'aggiornamento alla OxygenOS 11 su base Android 11 per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Ed è un po' strano, dato che nelle scorse ore è stata rilasciata l'ultima Open Beta 4 per i beta tester. Ma l'importante è che il major update sta giungendo in pianta stabile per i possessori degli ex top di gamma e con esso tutte le novità che ne conseguono.

Habemus OxygenOS 11: parte l'aggiornamento per la serie OnePlus 7 e 7T

Ecco quali novità introduce la OxygenOS 11 sulla serie OnePlus 7 e 7T:

Sistema Aggiornamento alla versione OxygenOS 11 Il nuovo design visivo dell'interfaccia utente offre un'esperienza più confortevole con varie ottimizzazioni dei dettagli Ottimizzata la stabilità e migliorata l'esperienza con alcune app di terze parti Aggiornate le patch di sicurezza Android a febbraio 2021 Aggiornato il pacchetto GMS a gennaio 2021

Fotocamera Aggiornata l'interfaccia utente della fotocamera e ottimizzato alcuni dei percorsi delle funzioni per offrire un funzionamento più conveniente Aggiunto il codec HEVC per ridurre senza problemi le dimensioni di archiviazione video, acquisire e riprendere di più senza compromettere la qualità

Tema Scuro Aggiunto il tasto di scelta rapida per il Tema Scuro, abbassa la tendina dei Quick Settings per abilitarlo Supportata l'attivazione automatica e la personalizzazione dell'intervallo di tempo

Game Space Scatola degli strumenti di gioco appena aggiunta per comodi interruttori della modalità Fnatic. Ora puoi scegliere tre modalità di notifica: solo testo, avvertimento e blocco, solo per la tua esperienza di gioco coinvolgente Funzione di risposta rapida aggiunta in una piccola finestra per Instagram, Whatsapp e Telegram (abilitala scorrendo verso il basso dagli angoli in alto a destra / sinistra dello schermo in modalità di gioco) Funzione di prevenzione del tocco errato aggiunta. Abilitalo, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, fai clic e verrà visualizzata la barra delle notifiche

Shelf Nuovo design dell'interfaccia scaffale, l'interfaccia è più chiara Aggiunto widget Meteo, effetto di animazione più intelligente

Galleria Supporto alla funzione Story, forma automaticamente video settimanali con foto e video in memoria Ottimizzata la schermata di caricamento della galleria e l'anteprima dell'immagine è più veloce



Come scaricare la OxygenOS 11 per OnePlus 7 e 7T

Come tutti i major update, anche il roll-out della OxygenOS 11 per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro sta avvenendo in fase graduale. Pertanto non tutti potrebbero riceverlo in queste ore e potrebbe essere necessario attendere ancora un po'. Per provare a forzare l'aggiornamento, potete provare a sfruttare l'app Oxygen Updater. Se invece voleste accelerare, potete fare l'installazione manuale scaricando la ROM dal nostro articolo dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu