Non manca molto alla presentazione di Redmi K40 e K40 Pro, i nuovi beniamini della divisione nata da una costola di Xiaomi. Dopo il lancio della serie Mi 11, anche Redmi si prepara a rinnovare la fascia alta, migliorando la precedente generazione. Rumors, indiscrezioni e teaser si sprecano, perciò abbiamo deciso di raggrupparli in unico articolo con scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 02/02: un nuovo leak conferma la voce di corridoio che vedrebbe l'utilizzo esclusivo di SoC Qualcomm anziché MediaTek per la famiglia Redmi K40, per di più composta da non due ma tre modelli. Ve ne parliamo nel paragrafo “Hardware”

Redmi K40 e 40 Pro: tutte le indiscrezioni raccolte finora

Design e display

Secondo quanto riportato dagli insider, la famiglia Redmi K40 avrà dalla sua un pannello piatto. A smentire qualsiasi ipotesi sullo schermo curvo ci ha pensato lo stesso product director Wang Teng. La sua risposta ad un commento su Weibo non lascia dubbi: se Redmi sta pensando di usare un display curvo, la risposta è “non ora“. Sarebbe una soluzione AMOLED con refresh rate a 120 Hz, ovvero il Samsung E4 tanto apprezzato su Mi 11. Uno schermo di livello, ma con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) anziché Quad HD+. Anziché riadottare un meccanismo a scomparsa, Redmi K40 Pro avrebbe una selfie camera punch-hole da 2,8 mm di diametro.

In rete sono apparse più immagini e foto che ritraggono i presunti Redmi K40 e K40 Pro. Notiamo una nuovo modulo fotografico, direttamente ispirata a quella di Xiaomi Mi 10T ma diversa nella disposizione di sensori, flash LED e quello che sembra essere il modulo dell'autofocus. Quello che non ci torna è il davanti, con uno schermo forato che presenta un foro centrale e non laterale come vociferato in precedenza (per quanto si parlasse del Pro).

Successivamente sono spuntati anche dei render di Redmi 40 Pro. Questo device ospiterebbe una comparto fotografico molto particolare, dotato di almeno tre differenti sensori. Tuttavia in queste ore è spuntato il colpo di scena da parte di Lu Weibing, CEO di Redmi. Stando a quanto annunciato dal dirigente sul social Weibo, i render trapelati in rete sono tutti falsi. Anzi, il CEO insiste sul fatto che Redmi K40 finale sarà molto più bello di così. A questo punto ci sono due ipotesi: o quanto visto finora è assolutamente falso e il dispositivo avrà un design differente, oppure il Lu Weibing sta bluffando. In questo secondo caso potremmo dire che il capo di Redmi non ha apprezzato i render, ma il look potrebbe essere comunque quello mostrato dai leak.

Hardware

Con l'annuncio dello Snapdragon 888, i vari brand cinesi hanno dato il via alle rispettive conferme in merito all'adozione del chipset. Xiaomi Mi 11 è il primo ad avere a bordo il nuovo SoC di Qualcomm, ma Redmi non sarà da meno. Il CEO Lu Weibing ha confermato che anche loro saranno tra i primi produttori a lanciare uno smartphone con Snapdragon 888 e ovviamente accadrà con la famiglia Redmi K40.

Inizialmente si ipotizzava che, come accaduto in passato, il SoC Qualcomm sarebbe stato esclusivo del modello Pro, mentre il base avrebbe ripiegato su MediaTek. Anche perché Redmi ha confermato che sarà la prima al mondo ad utilizzare il nuovo Dimensity 1200, ma non sulla serie K40. Secondo i leaker, tutti e tre i modelli avranno Snapdragon serie 800: sì, perché stando a quanto trapelato, oltre a K40 e K40 Pro ci sarebbe anche un inedito K40S.

Questa indiscrezione va di pari passi con quanto dichiarato in precedenza dal manager Wang Teng Thomas. Egli confermò la presenza di più di un modello della serie Redmi K40 equipaggiato con Snapdragon di fascia alta. Prendendo per buone le voci di corridoio, K40 e K40S si affiderebbero al più modesto Snapdragon 870, mentre K40 Pro al top Snapdragon 888.

Sempre dal CEO di Redmi, Lu Weibing, osserviamo un post molto interessante che mostra lo screenshot dell'autonomia del K40, dimostrando che la batteria del prossimo flagship del marchio sarà davvero performante, considerando che dopo ben 10 ore e mezzo di utilizzo, essa sia ancora al 64%. Stando ai leak, la batteria avrebbe un amperaggio di 4.520 mAh, così come un'aggiunta gradita come gli speaker stereo.

Fotocamera

Dalla serie Redmi K40 non ci aspettiamo grandissime novità in merito alla fotocamera, puntando più ad altri aspetti. Ma fra Redmi K40 e K40 Pro ci saranno alcune differenze in merito: per entrambi si indica tripla fotocamera con grandangolare e macro. Quello che cambierebbe sarebbe perlopiù il sensore primario: Sony IMX686 da 64 MP, per il primo, Samsung SK5HM1 da 108 MP per il secondo, entrambi senza OIS.

Redmi K40 e K40 Pro – Prezzo e data d'uscita

Sapevamo che Redmi K40 e K40 Pro saranno presentati durante il mese di febbraio, ma adesso ne abbiamo una prima conferma. Sui social asiatici è comparsa la data di presentazione, prevista per il 25 febbraio.

Ma c'è di più: il dirigente ha svelato infatti anche il prezzo di partenza! Lu Weibing conferma il prezzo di partenza della serie Redmi K40: 2.999 yuan, ossia 380€ al cambio attuale.

Intanto il CEO di Redmi stuzzica gli appassionati, pubblicando un'immagine dedicata alla confezione di vendita di K40. Il dirigente chiede ai fan le loro preferenze: meglio un box più spesso o uno sottile? Ovviamente non è difficile fare due più due: quasi sicuramente il flagship di casa Redmi arriverà in due “edizioni”, proprio come Mi 11, ossia una con il caricabatterie in confezione ed una sprovvista di questo accessorio. Per la conferma ufficiale dovremo necessariamente attendere il debutto del dispositivo, ma non è difficile immaginare che l'azienda possa seguire le orme del top di gamma della cugina Xiaomi.

