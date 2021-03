Gli indossabili intelligenti sono ormai da tempo parte della nostra quotidianità, ma spesso sono più mirati allo sport rispetto all'eleganza. Questo trend viene però invertito dall'elegante smartwatch economico Gocomma W3, in offerta lampo su GearBest ad un prezzo molto interessante.

Gocomma W3: lo smartwatch elegante ed economico in offerta lampo su GearBest

Dando un primo sguardo al design, notiamo da subito una certa eleganza per questo prodotto. Inoltre, è dotato di specifiche di tutto rispetto, partendo dal display AMOLED da 1.28″ con cassa tonda in alluminio, ma anche una buona batteria da 300 mAh e la resistenza all'acqua. Oltre a questo, è dotato di tante modalità software, come il monitoraggio di vari sport, ma anche della frequenza cardiaca, del sonno, del consumo energetico e tanto altro.

Non mancano poi notifiche, rilevatore di sedentarietà, meteo, gestione della musica. Presente anche il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna. Molto bello il cinturino in similpelle che rende tutto molto elegante nonostante sia possibile allenarsi senza problemi, dato che è anche impermeabile con certificazione IP67.

Trovate lo smartwatch economico Gocomma W3 in offerta lampo su GearBest all'ottimo prezzo di 29.82€, a cui vanno aggiunti i 3.08€ di spese di spedizione Priority Line.

N.B. Se non doveste visualizzare il Box Coupon, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

