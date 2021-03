Con l'avvento della MIUI 12 da parte di Xiaomi, per alcuni utenti è rimasto l'annoso problema delle notifiche in ritardo. Sin dai primi anni di esistenza, la UI di Xiaomi ha ricevuto critiche da parte degli utenti occidentali. Ma questo in realtà è un problema che affligge buona parte delle UI che nascono in Cina e poi vengono importate in Europa e USA. Forse non molti sanno che in oriente la gestione delle notifiche è differente da quella cui noi siamo abituati. In madrepatria, le aziende cinesi preferiscono puntare alla batteria piuttosto che al costante monitoraggio delle notifiche, anche perché da loro Google non c'è.

Avete uno Xiaomi con MIUI 12 e le notifiche vi arrivano in ritardo? Vi spiego come “aggiustarle”

Di conseguenza, può succedere che uno smartphone Xiaomi con MIUI 12 (così come di altri brand) non riceva correttamente le notifiche. Un limite che fa sì che le notifiche arrivino in ritardo, solamente quando si apre l'app, in quanto questa non era effettivamente attiva in background. Ma può anche capitare che questa limitazione impatti sulle app di chiamata/videochiamata web, impedendo agli utenti di riceverne il relativo avviso. Fortunatamente questo non succede con qualsiasi modello e/o versione della MIUI, ma c'è chi ancora se ne lamenta. Per questo, in questa guida vi voglio spiegare come togliere tutte le opzioni software che rallentano le notifiche.

Tenere le app attive in background

La prima cosa da fare è assicurarsi che le app di cui vogliamo ricevere le notifiche istantaneamente non vengano chiuse in background. Per far sì che ciò non accada, ecco come muoversi:

Apri l'app in questione (nel mio caso l'esempio è Telegram)

Apri la schermata delle app recenti e tieni premuto sulla finestra dell'app

Dal menu laterale che compare clicca sull'icona del lucchetto

In questo modo, l'app selezionata sarà bloccata in background e non potrà essere eventualmente chiusa dalla MIUI 12 di Xiaomi. Ma c'è ancora un passaggio da fare per eliminare qualsiasi possibilità di chiusura in background.

Apri l'app in questione

Dalla schermata delle app recenti, tieni nuovamente premuto sulla finestra dell'app

Questa volta seleziona l'icona dell'ingranaggio

Nella schermata “Informazioni applicazione“, abilita il toggle “Avvio automatico” per far sì che all'accensione dello smartphone si avvii l'app da sola

Scorri in basso, seleziona “Risparmio energetico” ed imposta “Nessuna restrizione“

Ricevere le notifiche nella lock screen

A volte può capire che le notifiche con la MIUI 12 di Xiaomi arrivino, ma soltanto quando lo smartphone è sbloccato. Al contrario, quando si ha lo smartphone bloccato può succedere che non si riceva l'avviso di notifica. In tal caso, c'è un rapido metodo per ovviare a ciò.

Vai in “Impostazioni/Batteria e prestazioni“

Clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra

Seleziona “Risparmio energetico” e disabilita il toggle “Non attivare lo schermo per le notifiche“

Se avete fatto tutti questi passaggi, non dovreste avere più problemi di ritardo delle notifiche con la MIUI 12 di Xiaomi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu