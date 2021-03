Così come i dispositivi pensati per la casa, anche quelli per la cura della persona sono ormai intelligenti. E così come l'ultimo trend vuole, anche l'igiene dentale è diventata smart grazie a brand di spicco del settore come Oclean, che lancerà presto il nuovo spazzolino elettrico X Pro Elite.

Oclean X Pro Elite: lo spazzolino elettrico smart monitora anche gli angoli ciechi tra i denti

Cosa ci offre quindi l'esperienza del nuovo X Pro Elite? Si parte sicuramente dalla completa applicazione mobile da utilizzare come dental coach durante la spazzolatura dei denti, dato che permette di elaborare un piano di pulizia, garantendo all'utente una conoscenza profonda di quella che è tutta la struttura dentale. Inoltre, permette di conoscere i tempi di pulizia necessari al fine di ottenere una dentatura più sana e pulita.

Ma il nuovo spazzolino elettrico Oclean non è solo questo, Infatti, grazie al display LCD è possibile rilevare gli angoli ciechi tra i denti, così da non perdere nessuna zona da pulire durante la spazzolatura. In base a quali si è riusciti a raggiungere, l'applicazione assegna un punteggio e ci illustra nel dettaglio dove si deve insistere quando si lava i denti al fine di ottenere una pulizia completa.

Il nuovo spazzolino elettrico smart Oclean X Pro Elite verrà lanciato in anteprima sugli store di AliExpress, Amazon ed eBay con appuntamento alla fine di marzo 2021. Esso arriverà con l'ultima versione aggiornata del sistema operativo integrato, ma anche con l'utilissima ricarica wireless Qi, così da poterlo ricaricare in ogni occasione.

Articolo sponsorizzato.

