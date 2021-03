La compagnia asiatica ha finalmente presentato il suo nuovo flagship POCO F3 5G (insieme al modello X3 Pro), uno dei dispositivi più attesi di questa prima metà del 2021: andiamo a scoprire tutti i dettagli del dispositivo, tra specifiche tecniche, design, prezzo e disponibilità in Italia!

POCO F3 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dopo settimane di indiscrezioni si alza il sipario sul “nuovo” POCO F3 5G, versione occidentale di Redmi K40. Proprio come il cugino cinese, il dispositivo è dotato di un pannello AMOLED da 6.67″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e campionamento al tocco di 360 Hz. Troviamo poi un minuscolo punch hole (di soli 2.76 mm) per la selfie camera. Non manca il supporto alla tecnologia MEMC e allo standard HDR10+ mentre in termini di luminosità si parla di un picco massimo di 1.300 nit.

Realizzato con un materiale antiscivolo, il dispositivo ha uno spessore di soli 7,8 mm ed 196 g di peso; la protezione del display è affidata ad un vetro Corning Gorilla Glass 5 (presente sia sul fronte che sul retro) mentre il lettore d'impronte è posizionato di lato).

Hardware e fotocamera

Così come il display ed il design, anche l'hardware non differisce nel passaggio da Redmi K40 a POCO F3 5G. Il nuovo dispositivo della casa asiatica arriva quindi con a bordo il chipset Snapdragon 870 di Qualcomm (con velocità di clock fino a 3.2 GHz e raffreddamento al liquido), accompagnato da 6/8 GB di RAM LPDDR5 e storage da 128/256 GB UFS 3.1. La batteria è un'unità da 4.520 mAh con ricarica rapida da 33W (il caricatore è incluso in confezione).

La configurazione della tripla fotocamera AI di POCO F3 si basa su un sensore principale da 48 MP (con pixel 4-in-1 da 1.6μm), un obiettivo ultra-wide da 119°, e una fotocamera macro da 5MP che supporta l'autofocus da 3 – 7cm. La fotocamera frontale da 20 MP supporta anche i selfie in modalità notturna.

A differenza della maggior parte degli smartphone con doppio microfono, POCO F3 ha una configurazione a tre microfoni ed è dotato della funzione Audio Zoom. Quando si gira un video, il terzo microfono sul retro permette al dispositivo di “zoomare” il suono insieme all'immagine, catturando un audio chiaro anche per le scene più lontane e migliorando notevolmente la ricezione del suono durante le riprese. Sempre per restare in tema di audio, POCO F3 5G offre una configurazione a doppio speaker con un altoparlante principale inferiore e uno secondario nella parte superiore, con supporto Dolby Atmos (sia per l'ascolto tramite cuffie che per gli speaker integrati).

Il sistema operativo è basato su Android 11, sotto forma di MIUI 12 (ovviamente con le personalizzazioni del caso a marchio POCO). Di seguito trovate la scheda tecnica completa, con tutti i dettagli del nuovo arrivato di POCO.

Scheda tecnica

Display AMOLED E4 da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , MEMC, HDR10+, 1300 nits massimi, 360 Hz di campionamento al tocco e protezione fronte/retro Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a , MEMC, HDR10+, 1300 nits massimi, 360 Hz di campionamento al tocco e protezione fronte/retro Gorilla Glass 5; lettore d'impronte laterale e riconoscimento facciale 2D;

dimensioni di 163,7 x 76,4 x 7,8 mm per 196 g;

SoC Qualcomm Snapdragon 870 a 7 nm;

a 7 nm; CPU octa-core Kryo 585 (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz);

GPU Adreno 650;

6/8 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile;

di storage UFS 3.1 non espandibile; batteria da 4.520 mAh con ricarica rapida 33W ;

con ricarica rapida ; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C, speaker stereo, Dual-frequency GPS, sensore IR;

tripla fotocamera posteriore da 48+8+5 MP con apertura f/1.79-2.2-2.4, grandangolare 119° e macro (3-7 cm);

con apertura f/1.79-2.2-2.4, grandangolare 119° e macro (3-7 cm); fotocamera frontale da 20 MP f/2.45;

f/2.45; sistema operativo Android 11 con MIUI 12 for POCO.

POCO F3 5G ufficiale in Italia – Prezzo e disponibilità

Il nuovo top di gamma del brand è stato lanciato nelle colorazioni Arctic White, Night Black e Deep Ocean Blue. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, POCO F3 5G viene proposto in Italia a 349.90€ per la versione da 6/128 GB; chi cerca la massima potenza può optare per il modello da 8/256 GB, venduto a 399.90€. Le vendite partiranno dal prossimo 30 marzo.

La configurazione da 6/128 GB sarà in vendita fino al 5 Aprile al prezzo lancio di 299.90€, mentre quella da 8/256 GB al prezzo speciale di 349.90€ fino al 2 aprile. La configurazione maggiore sarà preordinabile anche su Amazon, sempre a partire dal 30 marzo.

