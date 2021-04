Dopo ave visto tutti i dettagli sull'acquisto del modello x3 Pro è arrivato il momento di fare il punto della situazione su dove comprare POCO F3 5G in Italia. Il nuovo dispositivo della serie flagship del brand partner di Xiaomi si presenta come una soluzione di tutto rispetto, con caratteristiche da vero e proprio best buy (qui trovate anche la nostra recensione) ed è pronto a conquistare anche i Mi Fan più fedeli alla casa di Lei Jun.

POCO F3 5G disponibile in Italia: dove comprare il nuovo smartphone

Per quanto riguarda il prezzo del nuovo flagship di POCO, il dispositivo viene proposto a 369.9€ e 399.9€, rispettivamente per la variante da 6/128 GB e quella da 8/256 GB. Le colorazioni disponibili sono Arctic White, Night Black e Deep Ocean Blue, con un'occhio di riguardo per quest'ultima (davvero molto bella). Ma dove comprare POCO F3 5G in Italia? Ovviamente il primo pensiero va allo store italiano di POCO, anche se non momento in cui scriviamo il dispositivo risulta esaurito (ma sicuramente ritornerà).

Intanto, per gli irriducibili e appassionati della piattaforma di e-commerce più chiacchierata, POCO F3 5G è disponibile su Amazon in entrambi i tagli di memoria. Si tratta di preordini, con l'uscita fissata per il 15 aprile. Ovviamente non appena ci saranno novità in fatto di coupon e sconti, aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Se avete comprato il dispositivo è cercate un modo per proteggerlo al meglio, qui trovate una selezione di cover, pellicole ed accessori.

