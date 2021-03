Oltre al modello top F3 5G, è arrivato il momento di rifarci gli occhi con il mid-range per eccellenza, il successore del best-buy assoluto dello scorso anno. POCO X3 Pro è giunto tra noi e finalmente possiamo scoprire tutti i dettagli sul nuovo best-buy della partner di Xiaomi, tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia. Pronti?

POCO X3 Pro ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design POCO X3 Pro segue la scia del predecessore e non cambia le carte in regola. Abbiamo ancora una volta un pannello punch-hole da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz. Parlando di colorazioni, lo smartphone arriva nelle tinte Phantom Black e Frost Blue, insieme a quella più particolare Metal Bronze. La scocca offre uno spessore non propriamente contenuto di 9,4 mm per 215 g di peso.

Insomma, il look generale del dispositivo è praticamente identico rispetto al modello standard (che abbiamo recensito) e gli unici dettagli che cambiano sono il logo, leggermente più colorato, e la nuova versione Bronze. La cover posteriore mantiene il suo stile e ritroviamo anche il lettore d'impronte laterale.





Rispetto al Gorilla Glass 5 di POCO X3, sul suo modello più avanzato viene utilizzato un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 6. Superato solo dalla versione Victus, il Gorilla Glass 6 è presente su una moltitudine di flagship compresi OnePlus 8 e 8 Pro, Samsung Galaxy S20, ROG Phone 5, OPPO Find X2 Pro e tanti altri.

Hardware e fotocamera

Parlando di specifiche, POCO X3 Pro arriva con una scheda tecnica da flagship killer, in stile Pocophone F1. Il cuore pulsante dello smartphone è il tanto chiacchierato Snapdragon 860, in accoppiata a tagli di memoria da 6/128 GB e 8/256 GB con storage UFS 3.1 ed espansione via microSD. Si menziona la presenza di una generosa batteria da 5.160 mAh con ricarica rapida a 33W. Tornando sul chipset si tratta di una soluzione a 7 nm, octa-core con architettura Kryo 485 ed una frequenza massima di 2.96 GHz. A mantenere fresco il tutto, abbiamo il sistema di raffreddamento al liquido LiquidCool 1.0 Plus.

Non mancano poi Bluetooth 5.0, NFC e Wi-Fi Dual Band ma soprattutto speaker stereo ed ingresso mini-jack. Lato software, è presente Android 11 con MIUI 12 for POCO.

Il comparto fotografico di POCO X3 Pro si basa su una Quad Camera con un sensore principale da 48 MP, accompagnato da un grandangolo da 8 MP, un obiettivo macro da 3 cm ed un sensore per la profondità di campo. La selfie camera, invece, è un sensore da 20 MP. Di seguito trovate la scheda tecnica completa del dispositivo.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate a 120 Hz , HDR10, 240 Hz di campionamento al tocco e protezione fronte Gorilla Glass 6;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate a , HDR10, 240 Hz di campionamento al tocco e protezione fronte Gorilla Glass 6; lettore d'impronte laterale e riconoscimento facciale 2D;

dimensioni di 165,3 x 76,8 x 9,4 mm per 215 g;

SoC Qualcomm Snapdragon 860 a 7 nm;

a 7 nm; CPU octa-core Kryo 485 (fino a 2,96 GHz);

GPU Adreno 640;

6/8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 3.1 espandibile;

di storage UFS 3.1 espandibile; batteria da 5.160 mAh con ricarica rapida 33W ;

con ricarica rapida ; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, speaker stereo, GPS, sensore IR, mini-jack 3.5 mm;

quad camera posteriore da 48+8+2+2 MP con apertura f/1.79-2.2-2.4-2.4, grandangolare 119°, macro (4 cm) e profondità;

con apertura f/1.79-2.2-2.4-2.4, grandangolare 119°, macro (4 cm) e profondità; fotocamera frontale da 20 MP f/2.2;

f/2.2; sistema operativo Android 11 con MIUI 12 for POCO.

POCO X3 Pro ufficiale in Italia – Prezzo e disponibilità

Il nuovo POCO X3 Pro arriva in Italia nelle colorazioni Phantom Black e Frost Blue (successivamente anche in Metal Bronze), al prezzo di 249.90€ per la versione da 6/128 GB. La versione da 8/256 GB viene proposta invece a 299.90€. In entrambi i casi le vendite partiranno dalle ore 13:00 del 26 marzo, tramite lo store ufficiale del brand: fino al 29 marzo i dispositivi saranno proposti in offerta lancio a 199.90€ e 249.90€, cifre davvero niente male e che non mancheranno di ingolosire chi ha amato il modello standard e i neofiti del marchio partner di Xiaomi.

