Se c'è un brand in grado di accontentare tutti nel rapporto qualità/prezzo, quella è iQOO. E infatti, dopo aver portato il gaming nella fascia mid-top con iQOO Neo 5, è pronta ad abbassare ulteriormente il prezzo del 5G con il nuovo smartphone, iQOO U3x): ecco tutto quello che sappiamo su scheda tecnica, prezzo e data di uscita del prossimo entry level della casa cinese.

Aggiornamento 20/03: dopo le prime indiscrezioni, abbiamo varie conferme grazie allo store cinese JD. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, con vari update per design, immagini e specifiche tecniche.

iQOO U3x: tutto ciò che sappiamo sul nuovo entry-level 5G

Design e display

Il nuovo smartphone low cost di iQOO ha iniziato a concretizzarsi attraverso alcune specifiche del TENAA, ma ora arrivano dettagli ancora più certi (con tanto di immagini render ufficiali) grazie al rivenditore JD. Se ricordate, già il precedente U3 aveva portato il 5G a prezzi molto democratici con caratteristiche soddisfacenti e di conseguenza il prossimo iQOO U3x non può che ingolosire gli utenti orientali.

Il dispositivo offre un display con refresh rate a 90 Hz, risoluzione Full HD+ e dimensioni di 6.58″, con un notch a goccia per ospitare la selfie camera. Il retro presenta una fotocamera squadrata mentre il lettore d'impronte è integrato di lato, nel pulsante di accensione.

Scheda tecnica

iQOO U3x official renders. Listed on JD ahead of launch.

4GB/6GB/8GB RAM

64GB/128GB internal storage

SD480

90Hz refresh rate

Ya Gray and Magic Blue color variants.#iQOO #iQOOU3X pic.twitter.com/YLklko1cAP — Mukul Sharma (@stufflistings) March 20, 2021

In termini di specifiche tecniche, iQOO U3x si avvale di un chipset Qualcomm Snapdragon 480, soluzione low budget dotata del supporto alla connettività 5G, accompagnato da 4/6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. A coadiuvare il tutto, un doppio sensore fotografico da 13 + 13 MP, ma anche una (confermata) batteria da 5.000 mAh, che ipoteticamente potrebbe confermare anche una ricarica da 18W così come fu per U3. Insomma, pare che a questo ipotetico iQOO U5 manchino davvero pochi dettagli per essere rivelato completamente, ma vi diamo un consiglio per farvi un'idea di come sarà: qui trovate vivo Y31s, che condivide molte specifiche con questo smartphone.

iQOO U3x – Prezzo e data di uscita

Attualmente, non sappiamo quando arriverà il nuovo iQOO U3x ma la comparsa sulla piattaforma di e-commerce cinese JD lacia intendere che non manchi molto al debutto. Per il prezzo il leaker Digital Chat Station ha rivelato una cifra nella fascia dei 1.100 yuan, vale a dire all'incirca 140€, che rende questo smartphone molto interessante.

