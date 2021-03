OnePlus 7 e 7T ricevono la OxygenOS 11 Open Beta 4 | Download

Non soltanto la serie 8 si è aggiornata: anche OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro stanno ricevendo l'ultima Open Beta 3 della OxygenOS 11. Come vi avevamo detto giorni fa in questo articolo, l'aggiornamento con Android 11 è slittato a causa delle problematiche software riscontrate dagli sviluppatori. Ci vorrà ancora qualche giorno (se non settimana) per avere l'ultimo major update, ma con l'ultima Open Beta vediamo la risoluzione di diversi bug.

Aggiornamento 22/03: rilasciata l'ultima Open Beta 4 della OxygenOS 11 per il gruppo composto da OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Parte il programma Open Beta per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro

La OxygenOS 11 Open Beta 3 per il gruppo formato da OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro colma le problematiche riscontrate nella release precedenti. Una su tutte la ricarica rapida rallentata, ma anche Netflix che non andava in HD, double tap to wake che non funziona ed altro ancora.

Sistema Ottimizzato l'effetto dell'animazione di sblocco Il problema di ricarica lenta in alcuni casi è stato risolto I rallentamenti nella riproduzione della registrazione dello schermo sono stati risolti I problemi di mancato double tap to wake sono stati risolti Netflix torna a poter riprodurre i video HD

Bluetooth Risolto il problema di silenziamento quando il protocollo di trasferimento Bluetooth passa in AptX

Connettività Migliorata la stabilità della connessione Wi-Fi e ridotte le interruzioni di rete



Arriva la Open Beta 4 | Aggiornamento 22/03

Sembrava che la OxygenOS 11 fosse pronta, ma evidentemente OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro hanno ancora bisogno di essere collaudati ed ecco quindi la Open Beta 4. Ecco tutte le novità che porta con sé l'ultima ROM in fase di beta testing, alla quale dovrebbe seguire l'aggiornamento stabile:

OnePlus 7 Sistema Risolto il problema della bassa velocità di ricarica in alcuni casi Risolto il problema per cui Voice Wakeup era disattivato dopo un aggiornamento del sistema Risolto il problema del ritardo durante la riproduzione di video registrati Risolto il problema con piccola probabilità di errore con il doppio tocco per riattivare Risolto il problema per cui l'icona della batteria nella barra di stato veniva visualizzata in modo anomalo Ambient Display Always-on Ambient Display ora è disponibile (Vai in: Settings – Utilities – OnePlus Laboratory – Always-on ambient display) Bluetooth Risolto il problema di silenziosità quando il protocollo di trasporto Bluetooth veniva modificato in aptX o aptX Adaptive Connettività Migliorata la stabilità della connessione Wi-Fi e riduzione delle interruzioni di Internet

OnePlus 7 Pro , 7T e 7T Pro Sistema Risolto il problema per cui l'icona della batteria nella barra di stato veniva visualizzata in modo anomalo Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema Bluetooth Risolto il problema per cui gli auricolari Bluetooth erano silenziosi in modalità adattiva aptX

Se foste fra i possessori di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, potete effettuare l'installazione della Open Beta 4. Qualora sarà disponibile al download, potrete scaricarla dal nostro articolo dedicato:

