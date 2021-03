Come provare in anteprima OnePlus 9 Pro con The Lab

Ogni anno, con l'uscita di un nuovo top di gamma la compagnia cinese permette ad alcuni fortunati membri della Community di recensire in anteprima il flagship di turno in arrivo sul mercato. Si tratta dell'iniziativa The Lab, una pratica ormai intramontabile per gli appassionati della casa asiatica: volete saperne di più e scoprire come partecipare? Allora ecco tutti i dettagli su come provare in anteprima i nuovissimi OnePlus 9 e 9 Pro!

OnePlus 9 e 9 Pro: come provare in anteprima i nuovi flagship grazie a The Lab

Ovviamente non vi è la certezza assoluta che partecipando si potrà mettere le mani sui top di gamma, ma comunque tentar non nuoce. Per unirvi ai candidati per The Lab non dovrete far altro che seguire alcuni semplici passaggi. Fondamentalmente si tratta di compilare un modulo – lo trovate qui – con tutti i dettagli del caso; bisognerà anche scrivere una recensione del dispositivo che state utilizzando attualmente, allegando alcuni scatti fotografici. Ma come fare per provare in anteprima i nuovi OnePlus 9 e 9 Pro?

Purtroppo a parte compilare la domanda e scrivere una buona recensione non potrete fare altro. Il team di OnePlus esaminerà le vostre capacità di scrittura e fotografia attraverso la domanda, in modo da selezionare i vincitori. L'iniziativa The Lab si svolgerà in due fasi, ossia fino al 16 marzo e dal 16 fino al 23 marzo. In totale ci saranno 25 dispositivi disponibili, 15 per la fase 1 e 10 per la successiva.

I vincitori avranno circa 7 giorni per preparare la loro review di OnePlus 9 o 9 Pro; se tutto andrà secondo i piani (con una recensione valida e la pubblicazione nei tempi prestabiliti), gli utenti potranno anche tenersi gli smartphone. Ovviamente l'azienda cinese chiede un feedback onesto e si impegna a pubblicare il tutto senza censure o influenze. Allora, che ne pensate dell'iniziativa The Lab? Parteciperete?

In merito all'arrivo della gamma OnePlus 9, sappiamo che il lancio è fissato per il 23 marzo e che i nuovi flagship avranno fotocamere gestite in collaborazione con Hasselblad. Volete sapere tutte le indiscrezioni e le conferme sui prossimi device? Allora qui trovate il nostro articolo dedicato ai leak e alle notizie ufficiali! Prima di lasciarvi, ricordiamo che stando alle varie voci sarebbe in arrivo anche un modello minore ma sul nome ci sono ancora varie incertezze (9 Lite, 9R o 9E, scegliete quello che preferite!).

