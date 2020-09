Voglia di OnePlus 8T? Con The Lab potrete recensirlo in anteprima

Se avete la stoffa del recensore, allora la prova in anteprima di OnePlus 8T vi attende grazie a The Lab. La compagnia è solita lanciare campagne del genere, come accadde con OnePlus 8 o, più di recente, con il nuovo programma IDEAS 2.0. L'evento di presentazione ha una data ufficiale e nel frattempo c'è chi potrà testare il nuovo capostipite OnePlus in anticipo rispetto a tutti.

Volete provare in anteprima OnePlus 8T e recensirlo? Potete farlo con The Lab

Se non vedete l'ora di mettere le vostre mani sopra OnePlus 8T, allora The Lab fa decisamente al caso vostro. A partire da ieri, è possibile proporre la propria candidatura compilando questo form. Vi verrà richiesto di scrivere una recensione testuale (in inglese) dello smartphone in vostro possesso, con video e foto da allegare tramite URL esterno per un ulteriore vantaggio in fase di selezione. Avete tempo fino al 27 settembre, data di chiusura delle candidature, ed il 28 settembre verranno annunciati i 10 recensori scelti da OnePlus. A quel punto l'unità di test di OnePlus 8T verrà loro inviata e dovranno preparare la recensione perché sia pronta entro il 14 ottobre. Una volta fatto tutto, avranno l'ulteriore bonus di potersi tenere gratuitamente il telefono.

Per partecipare a The Lab non ci sono limiti di età né di creatività. Tuttavia, OnePlus fa notare che 6 posti su 10 saranno riservati agli utenti che bazzicano il forum (è necessario essere registrati prima del 21 settembre). L'azienda valuterà le abilità dimostrate in quanto a scrittura, fotografica e videomaking: per avere un metro di paragone, potete consultare le recensioni The Lab fatte per OP8, OP7T, OP7 Pro, OP6T e OP6.

Nel caso non ce la faceste, non abbattetevi. Ricordatevi che potete sempre seguire l'evento in diretta streaming in nostra compagnia.

