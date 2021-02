Non solo le promo di San Valentino (le trovate qui) ma da MediaWorld arrivano anche gli Xiaomi Days: si tratta di un'iniziativa particolarmente allettante con tante offerte su smartphone Mi, Redmi, smart TV ed accessori della compagnia. Ma stavolta l'occasione non è la festa degli innamorati, bensì il Capodanno Cinese.

Xiaomi Days MediaWorld: tutte le offerte su smartphone, TV e accessori, in occasione del Capodanno Cinese

La festa più importante della Cina è ormai alle porte – volete saperne di più? Allora date uno sguardo al nostro approfondimento – e per l'occasione MediaWorld presenza l'evento Xiaomi Days. Solo per oggi e domani (quindi 11 e 12 febbraio, e solo online) gli appassionati di tecnologia e del brand cinese potranno approfittare di una serie di offerte dedicate ad alcuni dei prodotti più iconici dell'azienda; ma non ci saranno solo smartphone, perché le offerte di MediaWorld comprendono anche smart TV, indossabili, accessori e smart device.

Non mancano il flagship 5G Xiaomi Mi 10T Pro, con la sua super fotocamera da 108 MP. Per gli utenti in cerca di un mid-range, Mi 10T Lite5G è di certo la scelta più indicata, mentre chi preferisce un indossabile leggero ed utile per monitorare i propri allenamenti potrà fare affidamento sulla Mi Band 5.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DELLE OFFERTE

Ovviamente, come anticipato anche in apertura, gli sconti arrivano anche per gli smartphone della serie Redmi Note 9, per i monopattini elettrici della famiglia Mi Electric Scooter e per le smart TV di Xiaomi.

