Pulire casa non si limita certamente a pavimenti e mobili, ma tanti elementi della nostra quotidianità necessitano di una pulizia profonda. Per questo un elettrodomestico come l'aspirapolvere per tessuti JIMMY WB55, della catena ecologica di Xiaomi, con funzione da sterilizzatore può essere un alleato importante, soprattutto in offerta con codice sconto su Geekbuying e la sempre comoda spedizione da Europa.

JIMMY WB55: l'aspirapolvere sterilizzatore per tessuti di Xiaomi in offerta con codice sconto su Geekbuying

La struttura del WB55 è simile ai vari aspirapolvere manuali, ma le sue funzioni lo rendono sicuramente molto interessante. Basti pensare alla sua potenza da 600 W, ma anche al doppio filtro e la spinta da 62.000 rpm. Però, sono le sue funzioni da sterilizzatore lo rendono un prodotto davvero di livello.

Anzitutto, è presente un LED UV, ma la sterilizzazione è doppia grazie al sistema ultrasonico che combinato ai raggi porta all'eliminazione dei batteri fino al 99.9%. Inoltre, il serbatoio da 0.5 litri permette di svolgere un lavoro duraturo e profondo. Tra l'altro, non temerete di lasciare indietro nessun granello di polvere grazie all'ampia griglia di aspirazione da 245 mm.

L'aspirapolvere sterilizzatore per tessuti JIMMY WB55 di Xiaomi è attualmente in offerta su Geekbuying al prezzo di 79.7€ grazie al Coupon dedicato, in combinata alla spedizione da Europa ad un costo realmente irrisorio (0.06€, quindi come se fosse gratis).

N.B. Se non doveste visualizzare il box Coupon, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

