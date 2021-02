Xiaomi e Android 11: le Bubbles non funzionano, l’azienda ci lavora

Quando vi abbiamo illustrato le novità di Xiaomi con Android 11, vi abbiamo parlato anche dell'introduzione delle cosiddette Bubbles. È una novità molto utile in ambito della messaggistica: introdotta in principio da Facebook con Messenger, è stata poi abbracciata da altre applicazioni. Si stanno allontanando i tempi in cui rispondere ad un messaggio significava interrompere ciò che si stava facendo sullo smartphone. Per esempio, mentre si sta guardando un video su YouTube, rispondere ad un messaggio più implicare dover chiudere l'app e passare ad un'altra.

Le Bubbles di Android 11 non funzionano bene su Xiaomi, gli sviluppatori ci stanno lavorando

Al contrario, le Bubbles di Android 11 fanno sì che tutte le app abbiano supporto nativo per i messaggi in finestra flottante. Questo significa che il video di YouTube rimarrà in background, mentre il messaggio si aprirà davanti alla schermata senza interromperne la riproduzione. Google ha visto nell'opera di Facebook un'utilità non da poco e l'ha inserita nel nuovo major update, allargandola a qualsiasi app di messaggistica. Tuttavia, ci sono segnalazioni di utenti Xiaomi che stanno avendo problemi non di poco conto dopo aver aggiornato ad Android 11.

Le segnalazioni parlano di un blocco del sistema operativo nel momento in cui una chat di Facebook Messenger in formato Bubbles viene chiuse. Questo è un bug precedente ad Android 11, ma anche per i dispositivi aggiornati non sembra che la situazione sia cambiata. Alle lamentele in questione, uno dei moderatori del forum Mi Community ha così risposto:

“Sulle build con Android 11 ci sono problemi con le chat di Messenger. D'ora in poi le Bubbles potranno essere attivate ma per questa feature siamo ancora in fase “work in progress”. Verrà affinata nelle prossime Developer ROM.“

A questo punto, vedremo se con la MIUI 12.5 questo problema verrà terminato. Per il momento, non molti smartphone Xiaomi hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 11 in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'Europa, il major update è arrivato ai possessori di Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite 5G, Mi 10T/Mi 10T Pro, Mi Note 10 Lite, Mi A3 e POCO F2 Pro. Trovate la lista completa in questo articolo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu