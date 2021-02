Xiaomi Talk è l’app per aiutare in remoto parenti e amici

Non so se la chiusura di Mi Talk c'entri qualcosa, ma coincidenza vuole che sia stata presentata la nuova app Xiaomi Talk. Ma anziché trattarsi di una piattaforma di messaggistica, bensì di un'applicazione che permette assistenza in remoto su smartphone. Un po' come avviene già con servizi come TeamViewer, ma che permetterà di svolgere le stesse mansioni in maniera nativa ai possessori di smartphone Xiaomi.

È in arrivo il nuovo servizio di assistenza su smartphone in remoto Xiaomi Talk

Quante volte vi è capitato che un parente o un amico vi chieda un aiuto perché non riesce a fare qualcosa o perché il telefono non gli funziona più? Nel caso entrambi abbiate uno smartphone Xiaomi, basterà avviare Xiaomi Talk per mettere in comunicazione i due dispositivi. Visti anche i tempi in cui viviamo, in cui il distanziamento è preferibile in casi non essenziali, sarà così possibile offrire assistenza in remoto senza muoversi da casa. Una volta inserito il numero di telefono o l'account Xiaomi che si vuole assistere, l'altro riceverà una notifica e dovrà confermare l'avvio della trasmissione. In questo modo, verrà condivisa la schermata dello smartphone per muoversi fra menu e impostazioni. Volendo, è possibile anche attivare la fotocamera per eseguire una videochiamata fra i due utenti ed avere un contatto più “ravvicinato”.

Per il momento, Xiaomi Talk è disponibile unicamente in Cina, ma ipotizziamo che la società stia valutando di espanderlo anche al resto dei mercati.

