Jimmy la conosciamo ormai benissimo. Abbiamo apprezzato l'azienda satellite di Xiaomi con il suo JV85 Pro, e da tempo ormai il brand ci ha abituati a prodotti di ottima qualità, molto potenti, e con un rapporto qualità prezzo decisamente favorevole. E se con il modello top di gamma l'azienda cinese è riuscita a superare (almeno in potenza) la Dyson V11, con la JV85 quelli di Jimmy promettono una potenza d'aspirazione quasi al pari di quella che si trova nel prodotto di punta dell'azienda inglese.

Ed in effetti è così, la Jimmy JV85 è in grado di aspirare con una potenza più che sufficiente anche per le superfici più sporche, è ricca di accessori e costa praticamente quasi 4 volte in meno alla Dyson V11. Ma non è un prodotto perfetto, ed è caratterizzato da un piccolo particolare che a me non è piaciuto per niente: un sistema di ricarica troppo limitante.

Recensione Xiaomi Jimmy JV85

Contenuto della confezione

La confezione della JIMMY JV85 è praticamente identica a quella del modello Pro: è ricca e piena zeppa di accessori, al netto del tubo flessibile che è esclusivo per il modello top di gamma. Oltre al motore principale, sono presenti sostanzialmente tutte le spazzole che potrebbero essere necessarie per la pulizia della propria casa, ma anche di ambienti differenti.

Ecco gli accessori presenti nella confezione:

Tubo rigido;

Spazzola motorizzata principale;

Spazzola a rullo;

Spazzola anti-acaro;

Spazzola per tappeti;

Bocchetta per fessure 2 in 1;

Bocchetta per imbottiti 2 in 1;

Supporto per la ricarica.

Design e materiali

Anche il design della Jimmy JV85 è molto simile a quello della versione Pro. Cambia però la colorazione, che passa dal tipico viola ad un blu elettrico (molto bello a mio parere). La struttura continua ad essere realizzata prevalentemente in policarbonato con un aspetto minimale, moderno e molto curato. Anche il processo costruttivo è decisamente alto, ed è presente il tipico sistema ad incastro con il quale si potranno utilizzare i diversi accessori che escono nella confezione.

Ottima la spazzola principale, che è caratterizzata da un design a pettine che eviterà che peli di animali domestici o capelli si arrotolino attorno alla struttura: ed è una manna dal cielo qualora si avessero cani o gatti in casa.

Il peso della Jimmy JV85 è di 1.46 Kg senza spazzole, proprio come il modello Pro, e continua ad essere presente la classica impugnatura dell'azienda, che permette un utilizzo molto confortevole soprattutto grazie alla particolare forma e ad un buon bilanciamento dei pesi di tutto il dispositivo, che non stancherà mai chi lo utilizza.

Nella zona superiore è presente un display LCD con il quale si potrà tenere sotto controllo la carica restante della batteria e la modalità di aspirazione utilizzata, sotto il quale sono stati posizionati il tasto d'accensione e lo switch della potenza di aspirazione.

Sotto la scocca blu c'è poi il sistema di filtraggio, il cui cuore è un filtro HEPA-13 molto semplice da estrarre, così come tutti gli altri componenti di filtraggio ed il contenitore dello sporco: tutto si può lavare sotto l'acqua corrente, facendo però attenzione a non immergere il filtro e ad aspettare che tutti i componenti si asciughino bene.

Uno dei punti di forza della Jimmy JV85 è senza dubbio la presenza della tecnologia brevettata Horizontal Cyclone che permette una filtrazione ancora più efficiente rispetto ai modelli precedenti dell'azienda, e che è in grado di catturare e trattenere fino al 99.97% delle particelle dagli 0.3 micron in su.

Potenza d'aspirazione

Il motore del Jimmy JV85 è un brushless da 500w a 100.000 rpm che garantisce una potenza di aspirazione pari a 185AW: è meno potente del Pro, che ha un motore da 550W ed una potenza di 200 AW, ma è comunque in grado di garantire un'aspirazione più che adeguata.

Le modalità di aspirazione sono tre, la più potente emette un rumore di 82 db, ed oltre che a influire sulla potenza vera e propria influiscono sensibilmente sull'autonomia della batteria: un dettaglio importante per questi dispositivi, del quale parleremo a breve.

In quanto a maneggevolezza nulla da dire. Soprattutto con la spazzola motorizzata la Jimmy JV85 scorre sulle superfici che è un piacere, anche se – data la rotazione ed il materiale della spazzola – potrebbe avere qualche difficoltà sui tappeti, che potrebbero rischiare di aggrovigliarsi qualora fossero troppo sottili e leggeri.

Oltre la spazzola poi, si possono utilizzare i tantissimi accessori che escono nella confezione, che sono funzionanti anche senza il tubo in alluminio e collegati direttamente all'aspirapolvere. Ho trovato comodissimi ad esempio la spazzola motorizzata piccola per pulire i divani o la macchina, oppure ancora la spazzolina in plastica rigida che ci consente di utilizzare la Xiaomi JIMMY JV85 come un aspirabriciole.

Autonomia della batteria – JIMMY JV85

Lo Xiaomi Jimmy JV85 è dotato di 7 batterie da 2500 mAh, in grado di garantire un'autonomia massima di 60 minuti qualora lo si utilizzi senza la spazzola motorizzata. Nella vita reale invece, nei miei test sono riuscito ad arrivare a 9 minuti di autonomia con la modalità di aspirazione più potente, oppure a 25 minuti con quella media e a 50 minuti con quella bassa, utilizzando sempre la spazzola motorizzata.

E come in praticamente qualsiasi esponente di questa categoria, i tempi di ricarica sono piuttosto lenti: per una ricarica completa, dallo 0 al 100% di batteria, potrebbero essere necessarie tra le 4 e le 5 ore.

Il punto che più mi ha lasciato perplesso è però il sistema di ricarica: non è possibile ricaricare la scopa elettrica direttamente, e per fornirle energia è obbligatorio utilizzare il supporto da muro. Insomma, qualora non si volesse bucare la parete per installare il supporto, ricaricare l'aspirapolvere potrebbe essere più complicato del dovuto. Avrei preferito un sistema di ricarica diretto nella batteria, che tra le altre cose è estraibile: in questo modo, qualora si avessero due batterie, se ne potrebbe ricaricare una mentre l'altra si utilizza con l'aspirapolvere. Cosa che nella Jimmy JV85 non è possibile.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del Jimmy JV85 è di 249.00 euro, ma vi consiglio di tenere sempre sotto controllo il coupon che trovate in basso, per non perdervi mai eventuali sconti. Ma anche a prezzo pieno, si tratta di una cifra assolutamente niente male, soprattutto considerando la qualità costruttiva e la potenza d'aspirazione del prodotto.

È un aspirapolvere ciclonico senza fili ben costruito, solido, sufficientemente potente, ricco di accessori nella confezione e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Se non fosse per il sistema di ricarica della batteria, che personalmente non riesco proprio a concepire, il Jimmy JV85, acquistata con il prezzo che si potrà avere tramite il nostro coupon, sarebbe stato davvero un best-buy.

