Doppio coupon eBay: fino a 50€ di sconto su accessori Xiaomi, e non solo

Conoscete tutti eBay, o quasi. Almeno una volta è capitato di entrare all'interno di questa piattaforma, spinti magari da una particolare offerta o da un coupon. Talvolta, infatti, è possibile risparmiare parecchio su alcuni prodotti, tra cui anche smartphone, robot aspirapolvere e tanto altro. Non potete, quindi, non rispondere alla chiamata del Dio risparmio, che con il nuovo coupon vi permette di ricevere uno sconto del 10% su eBay sul vostro prossimo acquisto, ma non solo. Vi sveliamo tutti i dettagli delle due offerte attive in questo momento di seguito.

eBay offre un coupon del 10% su tanti prodotti tecnologici

Da qualche ora è attiva un'offerta davvero interessante su eBay, che propone un codice sconto del 10% sul vostro prossimo acquisto. Dando un'occhiata ai prodotti coinvolti nella promozione troviamo tantissimi smartphone targati Xiaomi, ma anche robot aspirapolvere, scope elettriche, purificatori d'aria e tanto altro. Ci sono solo alcuni vincoli di utilizzo del coupon PIT10PERTE, e ve li riportiamo di seguito.

Sconto massimo di 50€;

N. utilizzi massimi: 10 per ogni utente;

Fine offerta: 31 marzo 2021.

Non dovrete far altro che scegliere, dunque, che cosa acquistare dalla pagina dedicata e procedere all'acquisto. Per ultimare ed ottenere lo sconto dovrete, quindi, applicare il codice PIT10PERTE in fase di check out, nel box dedicato.

eBay propone anche uno sconto di 10€ su oltre 900 prodotti

Come se non bastasse l'offerta precedente, eBay ha deciso di scontare di 10 euro oltre 900 prodotti, con un apposito coupon. Utilizzando PIT10EUROFF in fase di acquisto, come visto per la promozione precedente, avrete diritto a questo sconto. Anche in questo caso, però, ci sono alcune limitazioni.

Spesa Minima di 20€;

N. utilizzi massimi: 5 per ogni utente ;

Fine offerta: 31 marzo 2021.

Nel caso in cui foste interessati, dunque, trovate di seguito la lista di prodotti inclusi nella promozione.

