San Valentino è praticamente dietro l'angolo ed il regalo giusto è sempre quello che può arrivare in extremis. Ad aiutarci nella scelta può essere un volantino come quello di MediaWorld, che con l'iniziativa Red Price sconta tanti prodotti elettronici di marchi come Xiaomi, Redmi, OPPO e Huawei a prezzi davvero interessanti. Vediamone una selezione.

MediaWorld Red Price: le migliori proposte Xiaomi, Redmi, OPPO e Huawei dal volantino

OPPO Reno 4 Z

Il “piccolo” della gamma Reno 4 è sicuramente un prodotto che può soddisfare le esigenze di più fasce di prezzo, con il modulo 5G, batteria da 4000 mAh e fotocamera a 4 sensori da 48 MP con grandangolare e sensori monocromatici. Lo trovate in sconto a 269€ invece di 399€.

Redmi Note 9 4/128 GB

Altra ottima occasione è un altro medio gamma, ma stavolta arriva da Redmi, con il minore della serie Note 9 che con il suo display Full HD+, Quad-Camera, 128 GB di storage e grande batteria da 5020 mAh a 169€ invece di 229.99€ è davvero molto interessante.

Huawei MatePad T10 4G

Per una multimedialità in mobilità più ampia, un tablet è sicuramente una soluzione più che apprezzabile, soprattutto se gode della connessione 4G come il Huawei MatePad T10, che va in offerta a 145.99€ invece dei 199.99€ di listino.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Siete alla ricerca di un paio di auricolari TWS di buona fattura ma a cifre molto ragionevoli? Allora l'ideale sono le cuffie Xiaomi Mi True Wireless EarBuds Basic 2 che scendono al prezzo di 16.99€ invece dei 29.99€ di listino.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

Chiude la carrellata di prodotti il monopattino di Xiaomi, che con un'autonomia di 30 km e velocità massima di 25 km/h e doppio sistema frenante è una soluzione da non perdere al prezzo di 379€ invece dei 429€ di listino.

MediaWorld volantino Red Price – Pagine utili

Trovate queste e tante altre offerte nella pagina dedicata al volantino e soprattutto nella pagina dedicata all'iniziativa Red Price, valida fino al 21 febbraio 2021.

