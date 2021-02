Per chi si appassiona ad un paese come la Cina, non può non conoscere quanto contino le festività tradizionali del sub-continente asiatico. Tra quelle più importanti, quella più sentita e attesa è senza dubbio il Capodanno Cinese, o Festa di Primavera, che ogni anno muove praticamente tutta la “Cinesità” ed in quest'articolo vi spieghiamo che cos'è e cosa si festeggia e perché è importante.

Capodanno Cinese (Festa di Primavera) 2021: che cos'è, cosa si festeggia e perché è importante

Per capire che cos'è il Capodanno Cinese, bisogna partire dall'etimologia. Sia 春节 (Chunjie) che 农历新年 (Nongli Xinnian) si riferiscono proprio al fatto che coincida con il novilunio (quindi Luna Nuova) dopo il solstizio d'inverno, o dell'inizio della Primavera secondo i cinesi. Per questo, la data è variabile in un arco di 29 giorni. Quindi, possiamo avere la Festa di Primavera tra il 21 gennaio ed il 20 febbraio del nostro calendario. Questo ci fa capire che per la Cina, l'anno inizia esattamente in quella data e non come per noi il 1° Gennaio. Ma cosa si vuole festeggiare con questa ricorrenza?

La Leggenda di Nian

Secondo la mitologia, nei tempi antichi si dice vivesse nel paese un mostro chiamato Nian (il cui carattere è quello usato per “anno”), che secondo la leggenda era solito uscire dalla sua tana una volta ogni 12 mesi per mangiare esseri umani. L'unico modo per sfuggirgli era spaventarlo con rumori forti e con oggetti di colore rosso. Per questo, i cinesi nel tempo hanno sviluppato una forte predilezione per i fuochi d'artificio, oltre ad un utilizzo importante del colore rosso (colore, del resto, nazionale). Per celebrare questa leggenda, viene svolto ogni anno il rituale della Danza del Leone, che rappresenta appunto il mostro.

Il Calendario Cinese e i suoi simboli animali

Altra caratteristica peculiare del Capodanno è l'inizio di un nuovo anno astrologico (prettamente cinese) simboleggiato da uno specifico animale. Essi sono 12 e sono: Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Essi ricorrono ogni 12 anni. Dopo lo “sciagurato” anno del Topo, tutte le speranze sono rivolte al Capodanno Cinese 2021, anno del Bufalo, simbolo di prosperità in Cina.

Come si festeggia

Il periodo di festeggiamenti per il Capodanno Cinese è di ben 2 settimane, ma solo alcuni sono considerati effettivamente festivi, con chiusure di uffici, scuole e attività lavorative. E questa festività è estesa a non pochi paesi dell'area circostante la Cina. Infatti, nella Repubblica Popolare Cinese sono festivi i primi 3 giorni, così come a Hong Kong e Macao, che però osservano anche una vigilia se capita di domenica. A Taiwan invece, sono festivi i primi 5 giorni, mentre per Malesia, Singapore, Filippine, Brunei, Indonesia e Corea è festivo solo il primo giorno. Infine, in Vietnam due giorni festivi e la vigilia.

In questi giorni, si consuma un banchetto in famiglia la sera della vigilia e nell'ultimo giorno si celebra la bellissima “Festa delle lanterne“, durante la quale le famiglie escono tenendo in mano lanterne accese. Il senso del Capodanno Cinese è proprio lo stare in famiglia, visitare i parenti e gli amici più stretti. Per questo, gli spostamenti del Chunyun sono i più frequenti dell'anno. Ci si veste prevalentemente di rosso, oltre ad adornare le case e le strade con oggetti e ninnoli caratteristici.

Tra l'altro, entrando di nuovo nella “mitologia”, si fanno grandi pulizie casalinghe per “scacciare” gli spiriti maligni e la sfortuna. Quanto al Cibo, i ravioli sono i protagonisti della festa, con anche i Nian Gao, dolci di riso tradizionali. Molto apprezzata è la tradizione delle “Buste Rosse” che portano soldi ai più giovani tramite monete, spesso in numeri dispari per scaramanzia.

Gli store cinesi si fermano: ecco quando c'è lo stop

Essendo la festa più importante dell'anno, come già scritto sopra per il Capodanno Cinese 2021 anche gli store online cinesi che vendono in Italia, come Banggood, GearBest e Geekbuying osserveranno alcuni momenti di chiusura. Questo sicuramente porterà ad alcuni rallentamenti nella spedizione e nella consegna, ma per non trovarvi impreparati, vi lasciamo importanti info in merito.

Banggood : magazzini CN/HK stop dal 10 al 15 febbraio 2021, quelli europei lavorano regolarmente.

: magazzini CN/HK stop dal 10 al 15 febbraio 2021, quelli europei lavorano regolarmente. GearBest : Stop dall'11 al 15 febbraio 2021.

: Stop dall'11 al 15 febbraio 2021. Geekbuying : rallentamenti nelle spedizioni tra il 12 ed il 16 febbraio 2021.

: rallentamenti nelle spedizioni tra il 12 ed il 16 febbraio 2021. Edwaybuy : i magazzini lavorano regolarmente ma con qualche rallentamento nelle spedizioni fino al 16 febbraio 2021.

: i magazzini lavorano regolarmente ma con qualche rallentamento nelle spedizioni fino al 16 febbraio 2021. GShopper: come Edwaybuy.

