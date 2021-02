Huawei annuncia il primo partner europeo per OpenHarmony

La partecipazione al FOSDEM'21, uno dei maggiori eventi open source in Europa rivolto al mondo delle community e degli sviluppatori open source, è stata l'occasione perfetta per Huawei di condividere il palco con SECO annunciando la collaborazione nel progetto europeo del sistema operativo OpenHarmony e per sottolineare l'importanza di questa cooperazione al fine creare, sviluppare e promuovere un ecosistema aperto.

OpenHarmony di Huawei: il primo partner europeo è SECO

OpenHarmony è un progetto di certo ambizioso, che fa di open source, open governance e condivisione la sua componente di maggiore innovazione. È un nuovo modo di concepire i dispositivi e il loro utilizzo, partendo da un grande presupposto: oltrepassare i perimetri fisici dell'hardware e rivoluzionare il concetto di cosa un sistema operativo può fare. È una nuova frontiera dell'IoT per cercare di migliorare e semplificare la vita quotidiana degli utenti, fornendo un'esperienza intuitiva e perfettamente allineata alle esigenze di tutti.

FOSDEM è stata l'occasione per Huawei di fornire un tour a 360 gradi di OpenHarmony, dagli aspetti tecnici e legali alle prospettive di business, sino a alla visione dell'utente finale, oltre a rivelare la roadmap per il 2021 in termini di funzionalità, sviluppo e mission.

L'Open Source Technology Center (OSTC) di Huawei è un hub tecnologico dedicato al progetto europeo di OpenHarmony. L'hub, situato in Europa, sta continuando ad espandere le sue collaborazioni con community, centri di innovazione e aziende, comprese startup e pubbliche amministrazioni, al fine di integrare più partner locali e internazionali nel progetto. Tra questi, ovviamente, c'è SECO.

Davide Catani, CTO di SECO, ha aggiunto: “Il progetto OpenHarmony, con la sua natura profondamente innovativa, è molto ambizioso e definirlo semplicemente come un sistema operativo sarebbe estremamente riduttivo. OpenHarmony si concentra sul cliente finale offrendo un'incredibile esperienza utente, pur essendo destinato a creatori di contenuti e OEM, al fine di offrire a tutti sicurezza, versatilità e comodità. SECO progetta e realizza prodotti e servizi innovativi per gli OEM da oltre quarant'anni e crediamo fermamente che OpenHarmony rappresenterà un punto di svolta nel supportare i nostri clienti europei”.

Davide Ricci, Director of Huawei's Open Source Technology Centre, ha commentato: “Open source, open governance e condivisione con le community sono al centro del progetto OpenHarmony. È proprio da questa esigenza di apertura, oltre che dalla condivisione di esperienze e competenze, che nasce la nostra collaborazione con SECO. Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con loro e altri partner europei, al fine di portare OpenHarmony nel maggior numero di mercati esteri”.

