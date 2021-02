Volete un assaggio di Android 12? Ecco i primi sfondi

Anche se molti smartphone stanno ancora attendendo l'arrivo di Android 11, si parla già di Android 12 e delle novità che dovrebbe introdurre. Google starebbe per rilasciare la primissima Developer Preview ed anche per questo in rete sono comparsi i primi screenshot della nuova UI. Oltre alle modifiche grafiche e funzionali a cui gli sviluppatori di Big G stanno lavorando, Android 12 introdurrà anche nuovi sfondi per abbellire gli smartphone su cui verrà installato.

Compaiono in rete i primi sfondi che dovremmo vedere con Android 12

Per il momento siamo ancora nel campo delle voci di corridoio, dato che della futura release non c'è ancora una Developer Preview, appunto. Ma sulla base di quanto visto negli screenshot trapelati, c'è già chi è riuscito a ricavarne quello che appare come uno degli sfondi di Android 12. Questo wallpaper vede come protagonista una distesa desertica, con dune di tipo roccioso ed una prevalenza dei colori beige. Se voleste avere un assaggio di Android 12, potete scaricare l'immagine ed impostarla come sfondo sul vostro smartphone. Oltre a questa che vedete, ce ne sono anche altre varianti: le potete trovare tutte al seguente link in dimensione originale.

Scarica gli sfondi di Android 12

Se siete utenti Xiaomi, vi consiglio caldamente di scoprire come dovrebbe cambiare la MIUI 13 con il rilascio dell'aggiornamento ad Android 12.

