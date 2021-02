POCO F1 e MIUI 12.5: l’aggiornamento potrebbe non arrivare

Brutte notizie per i possessori di POCO F1: l'aggiornamento con la nuova MIUI 12.5 potrebbe non arrivare. Almeno è quanto traspare dalle ultime dichiarazioni pubbliche di Alvin Tse, general manager di POCO Global nonché di Xiaomi Indonesia. Alla domanda su Twitter di un utilizzatore dello smartphone, egli ha gettato dubbi sulla possibilità che il major update Xiaomi giunga sull'ex flagship killer.

POCO F1: l'azienda pone dubbi sull'aggiornamento alla MIUI 12.5

Rilasciato nell'estate 2018, sono passati più di 2 anni dal debutto di POCO F1, allora proposto con pre-installata la MIUI for POCO. La divisione di Xiaomi decise di adottare una strategia software differente dalla casa madre, rivolgendosi a coloro che preferisco un'esperienza più pulita ma comunque personalizzabile. POCO Launcher è stato ampiamente apprezzato dalla community, per quanto la sua terza versione sia in ritardo, al punto che potrebbe non arrivare mai.

Qualche mese fa POCO F1 è stato aggiornato alla MIUI 12, anche se l'update ha introdotto non pochi bug. E adesso ci si chiede se e quando arriverà la MIUI 12.5, ma la risposta di Alvin Tse potrebbe lasciarvi l'amaro in bocca.

There should be future updates but not sure on 12.5 yet — Alvin Tse #MiFan (@atytse) January 30, 2021

Al tweet del succitato utente, egli ha così risposto: “ci saranno aggiornamenti futuri ma non sono sicuro ancora sulla MIUI 12.5“. In precedenza Xiaomi ha rilasciato una lista dei modelli che riceveranno l'aggiornamento, ma è alquanto anomalo che al suo interno non figuri alcun smartphone POCO. Forse capiremo meglio l'8 febbraio, giorno in cui sarà presentato Xiaomi Mi 11 Global ma anche la MIUI 12.5 Global. E dato che POCO fa riferimento perlopiù all'India, paese dove si usa la ROM Global, Xiaomi potrebbe aggiungere anche la linea POCO a questa lista.

Il rilascio pubblico e stabile della MIUI 12.5 è ancora lontano, ma potete averne un assaggio installando la MIUI 12.5 Beta. Qua trovate la guida per farlo ed i link al download delle varie ROM disponibili.

