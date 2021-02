Se c'è un settore che durante lo scorso decennio è letteralmente esploso entrando nelle vite un po' di tutti, quello è sicuramente il videoludico. Tante le soluzioni PC che oggi definiamo da gaming, oltre all'evoluzione delle console domestiche, tanto che interessa brand non propriamente avvezzi ai videogiochi come Huawei che sta appunto ipotizzando soluzioni come un notebook.

Huawei: una console che possa competere con Xbox e PlayStation, ma il notebook da gaming è più realistico

Le voci in merito alla possibilità di una console domestica di Huawei viene da un leaker di Weibo, che spiega come l'azienda sia effettivamente interessata a creare la prima vera alternativa cinese ai colossi di Sony e Microsoft, ma c'è da dire che l'ipotesi al momento è molto “campata in aria”, perché gli elementi a nostra disposizione sono davvero molto pochi ed è un po' improbabile.

Per il notebook da gaming invece, le speranze sono sicuramente più fondate. Questo perché Huawei ha “prodotto” con Honor una soluzione da gioco con il modello Hunter, sebbene non abbia poi rilanciato con una sua versione. Ipoteticamente, potrebbe essere la vera novità del marchio in questo 2021, dato che i problemi sanzionatori con gli USA sono un po' lontani dall'essere risolti.

Quindi, affiancare ai MateBook qualcosa di molto potente per i gamer, potrebbe segnare una piccola svolta nell'operato di Huawei.

