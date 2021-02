Huawei contro i tribunali USA: è ancora una minaccia per la sicurezza nazionale?

Dopo diversi anni, ormai, la questione fra Stati Uniti e Huawei non è ancora cessata. Malgrado il Presidente degli Stati Uniti sia cambiato, con l'ascesa di Joe Biden, pare che l'astio nei confronti del colosso cinese sia rimasto tale. Secondo alcune fonti, però, Huawei avrebbe perso la pazienza e starebbe provando a far cambiare idea agli USA, ribaltando così le sue sorti.

Huawei chiede ai tribunali USA di ribaltare la decisione della FCC, che aveva designato l'azienda come un rischio per la sicurezza nazionale

Questa telenovela non ha fine e continua, anzi, a regalare emozioni. Da poco, infatti, pare che Huawei si sia rivolta ai tribunali statunitenti per cercare di ribaltare la sentenza della FCC, l'organo che diversi mesi ha ha sostenuto che l'azienda cinese fosse una reale minaccia per la sicurezza nazionale. Questo ha impedito, dunque, che il colosso delle telecomunicazioni cinese potesse stabilire rapporti commerciali con gli operatori del Paese, e non solo.

LEGGI ANCHE:

Huawei vende la divisione smartphone? L’azienda risponde (di nuovo)

Ora si attende il responso dai tribunali degli Stati Uniti. Huawei, infatti, sostiene che la legge che ha imposto tali divieti non sia lecita. Allo stato attuale, però, dubitiamo che si possa arrivare ad un accordo o ad una risoluzione di tale questione. Molto probabilmente il brand cinese dovrà fare a meno degli Stati Uniti per diversi lunghi anni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu