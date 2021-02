Da quando sono entrati nelle nostre case, i purificatori d'aria sono ormai una parte importante della nostra salute domestica. Ma se vi dicessimo che un purificatore d'aria Xiaomi può diventare un ventilatore con l'adattatore Mate, unendo l'utile al dilettevole ad un prezzo ragionevole?

Xiaomi: ecco come funziona il ventilatore per purificatore d'aria

Di questo prodotto ne esistono due varianti: una dedicata ai purificatori 2H e 2C ed una per il 3H, così da soddisfare tutti i possessori degli ottimi Mi Air Purifier. Ma come funziona, come si applica? Semplicemente, bisogna applicarlo sopra la ventola del dispositivo, così da filtrare l'aria che fuoriesce e restituire il fresco all'ambiente casalingo.

Questo permetterà di avere praticamente due dispositivi in uno, rinunciando agli ormai scomodi ventilatori standard. Anzitutto, perché il dispiegamento della ventilazione è più ampia ma soprattutto più gentile e non diretta come farebbero i sopracitati ventilatori. Inoltre è utilissimo per la sicurezza dei bambini, che quindi non avrebbero accesso alle eliche pericolose di un dispositivo classico.

Curiosi e desiderosi di acquistarlo? In basso trovate il box dedicato al prodotto che potete comprare su AliExpress ad un prezzo tutto sommato giusto, tra costo e spedizioni.

N.B. Se non doveste visualizzare il box, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

