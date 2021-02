Ormai quanto si parla di Xiaomi non è più solo smartphone, ma anche una valanga di accessori di tutti i tipi, grazie alla piattaforma di crowdfunding della casa cinese. La giornata di oggi comincia con l'ennesima chicca low budget, una soluzione pratica ed efficiente che non mancherà di accontentare gli utenti in cerca di un nuovo accessorio da aggiungere alla propria collezione: il mini purificatore d'aria per auto di Xiaomi YouPin!

Xiaomi YouPin presenta un mini purificatore d'aria per auto super compatto ed economico | Caratteristiche & Prezzo

Oltre alla vostra auto, in mini purificatore d'aria lanciato su Xiaomi YouPin è adatto anche a purificare una stanza di piccole dimensioni; ovviamente all'aumentare delle dimensioni va scemando anche l'efficacia, trattandosi comunque di un prodotto in formato mini. Il dispositivo è in grado di sterilizzare l'ambiente da germi e batteri tramite ozono ed integra un filtro in grado di catturare le polveri PM 2.5. Il tutto mantenendo un certo stile, dato che sembra di avere di fronte uno speaker portatile anziché un purificatore.

Per amor di precisione, segnaliamo che le sue capacità sono adatte ad ambienti tra i 5 ed i 10 mq, quindi si adattano alla perfezione all'auto, in camera da letto o in uno studio. All'interno trova spazio una batteria da 2.000 mAh mentre per quanto riguarda il tempo di funzionamento, basteranno solo 30 minuti per purificare un ambiente.

Il mini purificatore d'aria per auto è stato lanciato tramite Xiaomi YouPin, ma per fortuna il dispositivo è già acquistabile anche per noi occidentali grazie ad AliExpress, al prezzo di 34€ (lo trovate qui).

