Non solo smartphone nell'aria, ma per Huawei questo inizio 2021 è tempo anche di rinnovare la propria gamma di notebook. Dopo aver lanciato recentemente i nuovi MateBook D, anche per il top gamma Huawei MateBook X Pro 2021 è pronto il debutto, con specifiche ancora più performanti e prezzo in linea con i precedenti.

Aggiornamento 14/01: da nuovi leak nuovi importanti dettagli su specifiche e prezzo sulla nuova gamma Huawei MateBook X Pro 2021 poco prima del lancio.

Huawei MateBook X Pro 2021: tutto su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Huawei pare aver inquadrato una strategia ben definita per il design dei propri Matebook e cioè la continuità e la riconoscibilità. Quindi, così come per la serie D, anche MateBook X Pro 2021 sarà un notebook dal design “già visto” ma come sempre bello da vere. Bello da vedere, ma anche di gran qualità considerando il display, che mantiene la fortunata risoluzione 3K (3000 x 2000 pixel) con rapporto 3:2 e diagonale da 13.9“, con uno screen-to-body ratio del 91% ed un ampia gamma di colori 100% sRGB.

Quanto alla CPU invece, è presente una soluzione Intel Core di 11a Generazione, ma se prima si pensava che ci fosse la nuovissima GPU NVidia MX450, potrebbe invece essere presente la precedente GeForce MX350. Per la memoria, è presente una potente RAM da 16/32 GB a 4266 MHz, con uno storage SSD da 512 GB/1 TB. Quanto al software, il modello X Pro 2021, ha un nuovo sistema di condivisione multi-schermo molto più avanzato.

Prezzo e disponibilità

Sul prezzo, abbiamo finalmente indiscrezioni più precise, che vedono piazzato il nuovo Huawei MateBook X Pro 2021 a circa 1144€ (8999 yuan) per la configurazione i5 16/512 GB, mentre per quella i7 16/512 GB c'è un prezzo al cambio di 1271€ (9999 yuan). La configurazione massima da i7 32 GB/1 TB arriva ad un prezzo di circa 1652€ (12.999 yuan). Per l'uscita invece, potrebbe non essere affatto lontano, dato che dovrebbe essere presentato entro la fine gennaio 2021.

