POCO F1: tanti bug con l’aggiornamento alla MIUI 12

Anche POCO F1 sta gradualmente entrando nel gruppo di smartphone aggiornati alla MIUI 12, ma non senza qualche problema. Spesso accade che i major updates comportino l'esistenza di bug più o meno inficianti dell'esperienza quotidiana e POCO F1 non sembra far eccezione. Il porting dell'ultima UI di Xiaomi continua a rivelarsi un po' travagliato, sia per i ritardi nel roll-out che nella scarsa diffusione avuta inizialmente.

Gli utenti che hanno aggiornato POCO F1 alla MIUI 12 segnalano diversi bug

Il problema più significativo che la MIUI 12 non ha risolto su POCO F1 riguarda il surriscaldamento durante la registrazione dei video 4K. Si tratta di una limitazione tecnica che non colpisce soltanto Xiaomi, ma anche prodotti dedicati e più costosi, come nel caso di alcune mirrorless Sony (ma anche smartphone degli anni scorsi). Anche con l'ultima MIUI 12.0.2.0 Global Stable si presenta questo errore, con il seguente messaggio: “Il tuo dispositivo si è surriscaldato. Rete mobile, Wi-Fi, hotspot, GPS e fotocamera saranno limitati.“.

Ma non finisce qui. Dopo il tweet del general manager C Manmohan, alcuni possessori di POCO F1 che hanno aggiornato alla MIUI 12 stanno lamentando altri problemi. Per esempio malfunzionamenti della UI, con gestures che non rispondono correttamente ai comandi, la scomparsa degli wallpaper di sistema e dell'opzione Sync nei Quick Toggles. Si segnalano anche bug già visti in precedenza, relativi a tastiera, animazioni rallentate, dimensione del font inconsistente e glitch nel pannello dei controlli, cartelle private che non si aprono e impossibilità di utilizzare l'FPS Meter (1,2,3,4, 5, 6, 7, 8).

