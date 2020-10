POCO F1 si aggiorna alla MIUI 12 Global Stable | Download

POCO F1 era previsto che ricevesse l'aggiornamento alla MIUI 12 Global Stable a breve e così sta andando. L'apertura del programma Mi Pilot fa sì che tutti gli utenti interessati possano provare le release antecedenti a quelle pubbliche. Dopo POCO F2 Pro, quindi, anche il precedente POCO F1 inizia a far parte dei dispositivi POCO aggiornatisi all'ultima edizione della UI proprietaria.

Aggiornamento 12/09: la versione Global Stable Beta arriva su POCO F1, ma solo per pochi utenti. Trovate tutti i dettagli nella sezione dedicata, presente in basso.

L'aggiornamento MIUI 12 Global Stable arriva su POCO F1, ma non per tutti

Trattandosi della MIUI 12.0.0.3.QJEMIXM (con peso di 789 MB), la MIUI 12 Global Stable Beta non è ancora la release definitiva per quanto riguarda POCO F1. Questo significa che è una ROM pensata prettamente per i dispositivi facenti parte del programma Mi Pilot, visto anche quanto accaduto con la stessa ROM per Redmi Note 8 Pro.

Le novità portate dall'ultima versione dell'interfaccia sono molteplici: le abbiamo trattate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla roadmap ufficiale. Nel caso voleste provare la ROM della madrepatria, vi lasciamo al link per il download. L'installazione, come sempre, andrà effettuata tramite recovery, ma fatelo a vostro rischio e pericolo, visto quanto detto sopra.

Scarica la MIUI 12 Global Stable per POCO F1

Aggiornamento – Abbiamo deciso di rimuovere il link dopo il seguente post dei moderatori del forum Xiaomi:

“Si prega di non condividere i link di aggiornamento Mi Pilot, è pensato per essere usato solo dai tester per raccogliere segnalazioni di bug e aiutare gli sviluppatori a risolvere i problemi al più presto. L'aggiornamento è destinato esclusivamente ai tester, gli utenti normali non saranno in grado di installarlo manualmente, non provare.“

Rilasciata la MIUI 12 Global Stable Beta| Aggiornamento 10/09

Dopo aver interrotto il rilascio della precedente versione, Xiaomi rilascia la MIUI 12 Stable Beta a bordo di POCO F1 (o POCOPHONE F1, se preferite). Questa volta il firmware arriva con la sigla V12.0.2.0.QEJMIXM, quindi si tratta della build Global. Se siete curiosi di provarla, in basso trovate il link al download.

Scarica la MIUI 12 Global Stable per POCO F1

Trattandosi di una ROM Stable Beta, non è da intendersi come una ROM del tutto pubblica, in quanto destinata ad un ristretto numero di utenti. Ovviamente non dimenticate di effettuare il backup dei file prima di procedere con l'installazione della ROM. Comunque, visto quanto accaduto con la precedente release, noi di GizChina.it non ci riteniamo responsabili per eventuali danni al dispositivo e vi consigliamo di dare un'occhiata approfondita ai feedback prima di procedere.

Se voleste rimanere aggiornati sulle release della MIUI 12 per il vostro dispositivo, vi ricordiamo che nell'articolo dedicato trovate tutte le ultime versioni aggiornate quotidianamente.

Come installare la MIUI 12 Stabile

Le recovery ROM sono file ZIP che possono essere installate in locale o tramite modalità recovery (sia stock che TWRP).

Modalità locale Trasferisci il file ZIP nello smartphone nella cartella “downloaded_rom” della memoria principale, createla nel caso non ci fosse Andate in “Settings/About Phone/System Update“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra e selezionate “Choose Update Package” (se non ci fosse, cliccate 10 volte sul logo MIUI nella schermata precedente) Selezionate il file ZIP ed installatelo

Modalità recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery tenendo premuto da spento contemporaneamente il tasto Power ed il tasto Volume Su Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo



