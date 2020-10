OnePlus 8/8 Pro: la OxygenOS 11 porta Nightscape e Portrait nei video

La OxygenOS 11 è ufficialmente giunta su OnePlus 8 e 8 Pro e gli utenti stanno approfondendo le novità introdotte con l'aggiornamento. Con il rilascio negli scorsi giorni abbiamo visto il changelog pubblicato dall'azienda, ma la verità che è nell'update sono “nascoste” altre novità inedite. Basta andare più a fondo nell'app Fotocamera per scoprire l'inserimento di nuove modalità per la registrazione video.

La OxygenOS 11 rende più ricco il comparto video della serie OnePlus 8

Una volta aggiornati alla OxygenOS 11, basta entrare nella modalità video nell'app fotografica di OnePlus 8 e 8 Pro per scoprire di quali novità stiamo parlando. La prima è la modalità Nightscape, non più vincolata unicamente alla realizzazione di foto ma anche di video. Un nome che sta ad indicare l'ormai onnipresente modalità notturna, una feature che sta iniziando a farsi vedere anche in ambito video. Da segnalare una limitazione tecnica, ovvero il suo funzionamento con solamente i video Full HD a 30 fps (niente da fare per Quad HD e 60 fps, quindi). L'altra è la modalità Ritratto, anche in questo caso disponibile sia per foto che video. E come avviene con gli scatti statici, è utile per tenere in primo piano il soggetto, sfocando lo sfondo mediante l'accoppiata di hardware e software.

A questo punto non resta che scoprire se queste due nuove modalità video saranno portate anche dagli altri modelli che riceveranno la OxygenOS 11.

