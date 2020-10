vivo V20 diventa internazionale: sarà lui il medio gamma per l’Italia?

Con l'arrivo di vivo in Italia – previsto per la prossima settimana – è partito il toto-smartphone per scoprire quali saranno i modelli previsti per il mercato nostrano. Ovviamente il pensiero vola all'istante sulla serie top X50, che conta la bellezza di tre modelli in Cina e due in versione Global. Spesso il mercato indiano rappresenta una porta d'accesso privilegiata per quello internazionale e di conseguenza è bene tenere d'occhio i modelli in arrivo nel paese. Oltre alla famiglia X50, infatti, nelle scorse ore è stato avvistato vivo V20 Global, altro candidato papabile per l'Italia.

vivo V20 Global è ufficiale: un medio gamma dal look elegante e dalle specifiche di tutto rispetto

Dopo aver visto la luce in patria durante un evento a fine settembre, ecco che vivo V20 debutta in India sotto forma di versione Global. La compagnia cinese ha portato nel paese solo il V20 base, escludendo il modello Pro; quest'ultimo è dotato del supporto al 5G, mentre la versione standard arriva con lo Snapdragon 720G e quindi con il “solo” supporto alle reti 4G LTE. Inoltre si tratta del primo smartphone ad arrivare sul mercato con Android 11 stabile (tramite FunTouch OS 11), dettaglio da non trascurare per un eventuale lancio anche da noi.

Il resto delle specifiche vede un pannello AMOLED da 6.44″ Full HD+ con un notch a goccia per la selfie camera da 44 MP ed un sensore ID integrato. Il retro offre una fotocamera da 64 + 8 + 2 MP con grandangolo, macro ed un layout che ricorda quello dei rivali Mi 10T. La batteria è un'unità da 4.000 mAh con ricarica rapida da 33W tramite Type-C.

Il prezzo di vivo V20 Global è di 289/324€ al cambio, rispettivamente per la versione da 8/128 GB e quella da 8/256 GB (in preorder fino al 19 ottobre). Oltre a questo modello, vivo ha confermato anche l'arrivo di V20 SE nel paese, ma mancano dettagli su prezzi e disponibilità. Allora, che ne pensate di questo smartphone? Vi piacerebbe vedere vivo V20 in Italia? Trattandosi di un modello 4G, un dispositivo votato al nuovo standard potrebbe essere invece vivo X50e, lanciato a fine settembre con Snap 765G ed una fotocamera… a rombo!

Invitiamo tutti i fan e gli interessati, a prendere parte alla nostra nuovissima community su Telegram, dove troverete tanti appassionati di vivo!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu