Come ben sappiamo, la piattaforma di crowdfunding del brand cinese non è solo tecnologia e prodotti intelligenti (come nel caso della recente ciotola smart di PETKIT) ma si presenta come un vero e proprio focolaio di idee ed accessori, anche di quelli che proprio non ti aspetti. Se volete arricchire la vostra collezione di gadget di Xiaomi YouPin, eccovi l'ennesima occasione grazie al nuovo mini ombrello pieghevole dal design decisamente atipico.

Xiaomi YouPin ha lanciato il mini ombrello pieghevole dal look appariscente | Caratteristiche & Prezzo

La struttura del nuovo mini ombrello pieghevole di Xiaomi YouPin è realizzata in lega di alluminio, con un'impugnatura in ABS. La parola d'ordine è portabilità: il mini ombrello misura 17 x 6 cm, per un peso di circa 220grammi. Insomma, si tratta di un prodotto dalle dimensioni di uno smartphone. Una volta aperto, il mini ombretto copra una superficie di circa 102 cm, sufficiente per una o anche due persone. Il telo impermeabile (comprensivo anche di uno strato contro i raggi UV) è sostenuto da sei sostegni flessibili ad alta resistenza, progettati appositamente per reggere contro forti raffiche di vento.

Uno degli aspetti più simpatici di questo mini ombrello è di certo la capsula/custodia, per non parlare della quattro colorazioni disponibili (decisamente atipiche, seppur molto belle).

Il nuovo mini ombrello pieghevole di Xiaomi YouPin è disponibile anche per noi grazie ad AliExpress, al prezzo di 17.8€. In basso trovate il link all'acquisto, direttamente dalla pagina dello store: se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu