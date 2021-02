Il 2021 porterà tante novità per l'ecosistema Xiaomi: l'azienda cinese ha intenzione di puntare forte su smart home e accessori per tutto l'anno, in base a quanto si evince dalle parole di Lu Weibing – CEO di Redmi – su Weibo.

Xiaomi vuole migliorare ed ampliare il suo ecosistema: Lu Weibing conferma i piani dell'azienda

Quello della domotica è di certo un campo fondamentale per la compagnia di Lei Jun. In fondo parliamo pur sempre della stessa azienda che ha dato vita a YouPin, piattaforma di crowdfunding in cui trovano spazio tantissimi prodotti realizzati sia da controllate che da partner. La stragrande maggioranza degli accessori lanciati tramite la piattaforma è compatibile con l'app di Xiaomi dedicata alla domotica, ennesimo segnale che mette in evidenza l'importanza del settore IoT e smart home per l'azienda cinese.

Su Weibo, il CEO di Redmi Lu Weibing sottolinea che il 2021 sarà un anno ricco di novità per Xiaomi ed il suo ecosistema. Inoltre sembra che ci sarà ampio spazio anche per il miglioramento dell'app Mi Home, anche se per il momento non è stanno annunciato nulla di preciso.

Insomma, se da un lato arriveranno nuovi prodotti ad arricchire il pacchetto smart home e IoT di Xiaomi, dall'altro ci saranno buone nuove anche per l'esperienza di utilizzo di questi accessori. L'unico neo è che il post arriva tramite Weibo e di conseguenza è chiaro il riferimento al mercato cinese e agli utenti locali. Speriamo solo che queste novità facciano capolino anche per quanto riguarda il mercato globale!

