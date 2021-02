Brutte notizie per Xiaomi: le app Google saranno sempre più diffuse

A partire dalle ultime versioni della MIUI, Xiaomi si è trovata costretta a sostituire le app Telefono e Messaggi con quelle di Google. La notizia è stata confermata ad inizio 2020: al contrario delle ROM China, gli smartphone Global ed EEA non hanno più le app proprietarie MIUI Dialer e Mi Message. Questa sostituzione è avvenuta per via delle policy di Google, nonché per le restrizioni sulla privacy in alcune regioni (Europa in primis). Inutile dire che tale cambiamento non è stato accolto molto bene dagli utenti Xiaomi, ben contenti di utilizzare le app della MIUI.

Continua l'opera di sostituzione delle app Google nella MIUI di Xiaomi

Così come anche altri produttori, per esempio, l'app Google Telefono presente negli ultimi smartphone Xiaomi non consente la registrazione della chiamata. Una funzione che invece è ancora integrata nell'app proprietaria della MIUI, pertanto è comprensibile lo scorno degli utenti occidentali. Se foste fra loro, vi ricordiamo che abbiamo creato una guida per registrare chiamate su qualsiasi smartphone Android, Xiaomi compresi.

Anche l'app Messaggi è stata coinvolta da questo cambiamento. I modelli più recenti hanno installata l'app Google, mentre coloro che hanno dispositivi con versioni precedenti della MIUI (e quindi con le app di Xiaomi) hanno iniziato a ricevere un avviso. Aprendo l'app, il messaggio che compare è il seguente: “Xiaomi vi raccomanda di passare a Messaggi di Google. Vi permette di inviare messaggi via Wi-Fi, condividere media in alta qualità ed altro ancora.“.

Finora questo messaggio era comparso perlopiù solamente agli utenti europei, con poche segnalazioni riguardanti la MIUI Global. Tuttavia, un possessore di POCO F1 con MIUI Global ha iniziato a ricevere l'insistente messaggio nell'app Mi Message. Provando a cercare aiuto nella community, ha ricevuto la seguente risposta da un moderatore:

“Questo messaggio sta comparendo a diversi utenti che usano la MIUI Global, specialmente quelli in Europa. Probabilmente per via delle nuove regolamentazioni viste nelle ROM Global ed EEA, dove le app MIUI stanno venendo rimpiazzate dalle app Google. Per ora, POCO F1 utilizza ancora le app MIUI, ma potrebbe cambiare in futuro.“

Per il momento è ancora presto per dirlo, ma il fatto che anche altri utenti con smartphone precedenti al blocco stiano ricevendo questo messaggio è un'indicazione da non prendere sotto gamba. Non ci meraviglierebbe che, nel futuro prossimo, Xiaomi si veda costretta ad eliminare le proprie app in favore di Google anche per coloro che hanno modelli meno recenti.

