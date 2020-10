MIUI 12 Global: Xiaomi sconsiglia la propria app, in favore di Google Messaggi

Anche se si parla già di MIUI 13, la MIUI 12 Global continua ad essere soggetta a cambiamenti continui. Basti vedere la transizione avvenuta da App Vault a Google Discover, così come accaduto in passato per app come Telefono, Contatti e Messaggi in favore di quelle Google. In precedenza, la UI di Xiaomi si rifaceva alle proprie app per la sezione delle telefonate, ma da qualche tempo a questa parte questa gestione è stata modificata. Ciò ha anche provocato lo scorno della community, dato che l'avvento delle app Google ha fatto scomparire funzionalità come la registrazione delle chiamate.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi e MIUI 13: lista dei modelli che dovrebbero riceverla

Xiaomi invita a passare all'app Messaggi di Google, anziché usare Mi Message nella MIUI 12

Tuttavia, c'è ancora chi sta utilizzando app come Mi Message all'interno della MIUI 12 Global, nonostante la presenza delle app Google. Evidentemente Xiaomi se n'è accorta ed ha deciso di inserire un avviso all'interno della propria app, avvisando gli utenti di passare all'app Messaggi di Google. Il messaggio recita così:

“Xiaomi vi raccomanda di passare a Messaggi di Google. Vi permette di inviare messaggi via Wi-Fi, condividere media in alta qualità ed altro ancora.“

Non si tratta di una coercizione, dato che l'utente può comunque ignorare l'avviso e continuare ad usare Mi Message. Bisognerà vedere se in futuro Google deciderà di cambiare le policy e rendere l'utilizzo delle proprie app un obbligo per i produttori. Ne dubitiamo, ma mai dire mai.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu