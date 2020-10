Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro: arriva la MIUI 12.1 Global Beta | Download

A metà settembre i modelli top di Xiaomi e Redmi hanno cominciato a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.1 in patria, con tutta una serie di migliorie. Ed ora il nuovo firmware ha cominciato a fare capolino anche per noi occidentali: il primo smartphone aggiornato alla MIUI 12.1 Global, in versione beta, è il flagship Xiaomi Mi 10 Pro. Ecco tutte le novità dell'aggiornamento ed il link al download per i più curiosi.

Aggiornamento 05/10: la MIUI 12.1 Global Beta inizia ad arrivare anche su Xiaomi Mi 10. Trovate il link a fine articolo.

Xiaomi Mi 10 Pro è il primo a ricevere la MIUI 12.1 Global in versione beta

La nuova MIUI 12.1 Global Beta per lo Xiaomi Mi 10 Pro introduce varie funzionalità, tra cui anche quelle viste nella release cinese trapelata nelle scorse settimane. Ovviamente, come da copione, si tratta esclusivamente di una release sperimentale (seppur in Stable Beta, si tratta della versione Global di questo firmware) e quindi potrebbero esserci problemi di instabilità e bug. Ma bando alle ciance, ecco un elenco delle novità in arrivo con la MIUI 12.1. Tuttavia è bene fare un appunto: queste feature non sono tutte già disponibili in questo firmware, ma vedranno la luce nel corso dei prossimi aggiornamenti.

Supporto per LHDC V3.

Nuove opzioni per il Centro di controllo.

Misurazione della pressione sanguigna attraverso la fotocamera.

Game Tuner (permette di configurare i parametri GPU di alcuni processori).

Nuovi super sfondi e alcuni miglioramenti.

Nuove opzioni di sicurezza e rimozione dei metadati nelle foto.

Nuove animazioni di caricamento per la schermata di blocco.

Nuova animazione per la rotazione dello schermo.

Nuovi filtri per fotocamera e galleria MIUI.

Integrazione di My Home nel Centro di controllo.

Miglioramenti alla modalità Game Turbo.

Nuovi design per la modalità Always on Display.

Miglioramenti in Dark Mode 2.0.

Nuovo design dell'applicazione Weather.

In basso trovate il link al download della MIUI 12.1 Global, valido solo per il Mi 10 Pro. Come al solito in questi casi vi invitiamo alla cautela: trattandosi di una versione beta (seppure stable) l'installazione è consigliata solo ed esclusivamente ad utenti esperti e consapevoli e noi di GizChina.it non siamo responsabili di eventuali danni o malfunzionamenti a causa di bug e altro.

Aggiornamento 05/10

La prima versione della MIUI 12.1 Global Stable Beta arriva anche su Xiaomi Mi 10. Dato che il link che sta circolando è su Google Drive, vi invitiamo a prestare cautela nel caso decideste di effettuare l'installazione. Potrebbe trattarsi di una ROM privata, perciò non destinata al pubblico generalista.

Scarica la MIUI 12.1 Global Stable Beta per Xiaomi Mi 10

Scarica la MIUI 12.1 Global Stable Beta per Xiaomi Mi 10 Pro

