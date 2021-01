Mai più gatti annoiati con questo gadget Xiaomi Furrytail

Anche quando si tratta di animali Xiaomi non si fa mancare nulla grazie alla piattaforma YouPin ed i suoi brand satelliti. Abbiamo infatti accessori per la lettiera dei gatti, giochi simpatici e ciotole smart. A proposito di gadget utili come passatempo, sul portale di crowdfunding del brand ha fatto capolino il nuovo giocattolo per gatti di Furrytail, marchio che abbiamo imparato ad apprezzare proprio per le sue soluzioni smart dedicate ai nostri amici a quattro zampe.

Xiaomi YouPin presenta il nuovo giocattolo per gatti Furrytail

Chi possiede un micio (anche se sarebbe più corretto scrivere “chi è posseduto da un micio”) sa bene quante energie hanno questi felini e quanto è necessario intrattenerli per evitare problemi di stress. Per questo motivo Furrytail, su Xiaomi YouPin, ha lanciato un nuovo giocattolo per gatti pensato proprio per il vostro compagno, in modo da mantenerlo attivo ed attendo. Si tratta di un dispositivo in grado di far ruotare il 360° una pallina posta all'estremità di un filo.

Silenzioso e semplice da utilizzare (basta un click sul pulsante di accensione), questo giocattolo sarà di certo gradito. Si tratta poi di un dispositivo realizzato in plastica ABS non tossica, quindi adatto agli animali domestici senza alcun problema.

Il giocattolo per gatti di Furrytail, direttamente da Xiaomi YouPin, è disponibile anche per noi occidentali grazie allo store AliExpress, al prezzo di 10.5€. Se siete interessati a questo simpatico passatempo per il vostro micio, qui trovate il link; di seguito invece trovate le migliori offerte in tempo reale dello store, insieme al pulsante per unirvi al nostro canale Telegram dedicato.

