Le novità di Xiaomi non si esauriscono mai e sembra sempre che la compagnia di Lei Jun abbia un asso nella manica per lasciare di stucco. Questa volta però non si tratta di un dispositivo reale, bensì di un'idea presente in un brevetto, il quale mostra le immagini ed il funzionamento di uno smartphone equipaggiato con una fotocamera removibile.

Xiaomi brevetta uno smartphone con fotocamera removibile

Ovviamente sappiamo bene che non ci troviamo di fronte ad una novità assoluta: vivo IFEA ci ha presentato l'evoluzione della fotocamera pop-up con un modulo estraibile montato lungo il bordo superiore. Inoltre anche OPPO si è cimentata nell'impresa brevettando una soluzione simile, ma con un modulo removibile presente sulla cover posteriore. Per quanto riguarda Xiaomi, lo smartphone presente nel suo brevetto si avvicina a quello di OPPO, con una fotocamera removibile posteriore.

1 di 2

Il modulo, come si evince anche dalle immagini, può essere rimosso e posizionato lungo il bordo superiore tramite fissaggio magnetico; in questo caso potrà essere sfruttato come selfie camera. Una soluzione di questo tipo offre molti vantaggi per quanto riguarda la parte frontale: infatti il dispositivo non avrà bisogno di tacche, notch, fori o sensori sotto il display, seppur offrendo un'esperienza tutto schermo.

Non ci sono dettagli tecnici precisi, ma è lecito immaginare che la fotocamera possa essere utilizzata anche separata dallo smartphone; in questo modo sarà possibile scattare foto a distanza grazie al modulo di trasmissione wireless integrato. Purtroppo, come al solito in questi casi, si tratta solo di un brevetto e non è dato di sapere se si trasformerà in realtà oppure rimarrà solo su carta.

Nel frattempo c'è un'altra piccola rivoluzione in casa Xiaomi, ma questa diventerà realtà: stiamo parlando della tecnologia di ricarica Mi Air Charge, una novità estremamente ghiotta!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu