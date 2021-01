Abbiamo, con il tempo, iniziato ad associare un determinato brand di elettronica a determinate tecnologie. Ma ci sono marchi, come vivo, che lavorano spesso a prototipi che diventano poi importanti standard per prodotti futuri, come il mouse ad arco realizzato in un brevetto.

vivo: il mouse ad arco del brevetto ricorda quello di Microsoft ma più ergonomico

Come si può vedere dalle immagini, il mouse di vivo è strutturato per ottenere la stessa comodità di quello realizzato e prodotto da Microsoft, ad oggi uno dei più apprezzati. Da dire però, che il modello della “Blue Factory” (come amano chiamarla in Cina) pare avere un grip più ergonomico.

Infatti, è presente la rotellina che nel Surface Arc della casa di Redmond non è presente ed i tasti sinistro e destro sono ben definiti, cosa che manca in quello Microsoft. Insomma, un prodotto pienamente pensato per la comodità di chi lo usa, possiamo azzardare addirittura con sfumature gaming, ma non essendo colorato o realizzato come render, non possiamo dirlo con certezza.

Essendo un brevetto, purtroppo potrebbe anche non veder mai la luce come prodotto fatto e finito, ma se arrivasse sarebbe un accessorio molto bello da vedere sulle proprie scrivanie.

