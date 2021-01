Xiaomi “renoir”: un altro Mi 11 ma con Snapdragon 775G

Sono mesi che si vocifera dell'esistenza di uno smartphone Xiaomi con Snapdragon 775G e adesso i rumors puntano ad un nuovo modello di Mi 11. In precedenza si era pensato alla famiglia Mi CC10, della quale non si è avuto più nessuna notizia e non è da escludere che possa non arrivare mai più. Di questo inedito modello non avevamo notizia prima di oggi, avendo un inedito nome in codice “renoir” e siglato come K9.

È in arrivo un altro modello di Xiaomi Mi 11, questa volta con Snapdragon 775G

Partiamo col dire che Qualcomm non ha ancora annunciato lo Snapdragon 775G, di cui non si hanno molte notizie sulle specifiche tecniche. Sarà senz'altro un successore degli attuali 765G e 768G, pertanto possiamo aspettarci un processo produttivo da 7 nm. Prendendo in esame i due chipset della serie 7xx, la CPU octa-core dovrebbe avere un'architettura almeno Kryo 475, se non addirittura adottarne una migliorata. In merito alle frequenze, considerato che 768G è settato a 2,8 GHz è presumibile che questo 775G non sarà da meno. Tutte caratteristiche che gli permetterebbero di raggiungere un punteggio Antutu ben superiore ai SoC precedenti.

Insomma, specifiche degne di note per una variante di Xiaomi Mi 11 di cui sappiamo anche qualche altra specifiche, come la presenza degli speaker stereo. Sappiamo anche che avrà uno schermo AMOLED Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, oltre alla composizione del comparto fotocamera. Il leak parla di una tripla fotocamera con sensore primario Samsung S5KGW2 da 64 MP, grandangolare e macro. Qualcuno potrebbe giustamente pensare “Non è che per caso è Xiaomi Mi 11 Lite?“, ma nei rumors si sottolinea l'assenza dell'OIS. Al contrario, il modello Lite dovrebbe vantare un comparto fotografico più avanzato di questo.

